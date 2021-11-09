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    台南市道172線後壁段斥10億拓寬 施工兼顧通行小心危路

    台南市道172線後壁安溪寮至白河段進行拓寬工程，入夜行車要很小心。（記者楊金城攝）

    台南市道172線後壁安溪寮至白河段進行拓寬工程，入夜行車要很小心。（記者楊金城攝）

    2021/11/09 22:25

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市道172線後壁安溪寮至白河段，台南市工務局斥資10.83億元施工拓寬，現階段全力趕工，預定2022年7月完工，行車動線並不平順，用路人要小心通行。

    台南市工務局新建工程科長邱乾艷今天說，172線安溪寮段拓寬工程，因採一面施工，又須維持交通通行，在車道變換的警示、照明、交通椎和紐澤西護欄的擺設都要求包商強化。

    172線是新營、後壁、白河及東山的重要連絡道路，拓寬後可帶動周邊土地利用發展、產業運輸、觀光發展，是南市溪北近年重大交通建設。

    後壁安溪寮至白河段的5.75公里拓寬工程，在2019年7月開工，路寬將由12公尺拓寬為20公尺，從原有雙線道改為雙向四車道，並施作箱涵、側溝等排水系統，改建烏樹林橋及下秀祐橋兩座橋梁，也將台電電桿地下化。預計2022年2月完工。

    但因拓寬工程配合原要舉辦卻又因疫情而停辦的台灣國際蘭展，以致工程要再延到2022年7月完工。

    因拓寬全力施工，172線在經過工區時，雙向臨時車道忽左忽右，多數路面崎嶇不平，行車動線易讓人混淆，入夜後行車更要小心安全。

    後壁區公所、市議員李宗翰服務處近來都接到民眾陳情要求改善172線安溪寮到白河段拓寬案的交通維護安全措施，直指路段昏暗、道路不平最危險。

    邱乾艷說，拓寬案加強安全警示、導引、照明設施，幸施工以來未造成重大交通事故，偶有騎士犁田摔傷，即使未因工程造成，也都會派人慰問。目前拓寬工程施工進度超過7成。

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