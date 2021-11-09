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    週三雲多降雨減少！入夜輻射冷卻效應溫差大

    明天中部以北山區及東半部地區仍有局部短暫雨偶爾發生，主要天氣為多雲，中南部多雲到晴。全台低溫感受涼冷，中南部及台東注意日夜溫差。（記者王藝菘攝）

    明天中部以北山區及東半部地區仍有局部短暫雨偶爾發生，主要天氣為多雲，中南部多雲到晴。全台低溫感受涼冷，中南部及台東注意日夜溫差。（記者王藝菘攝）

    2021/11/09 22:32

    〔即時新聞／綜合報導〕明天（9日）仍受東北風影響，不過降雨減少，天氣以多雲為主。全台低溫感受涼冷，中部以北、東北部低溫可至14度；中南部及台東低溫可至17度，日夜溫差大，天涼時請增添衣物，小心感冒。

    中央氣象局預報，東北風持續影響，明天中部以北山區及東半部地區主要為多雲天氣，甚至有陽光出現，其中，中部以北山區及東半部地區仍偶爾有局部短暫雨；中南部大多為晴到多雲。

    溫度方面，中部以北、東北部地區清晨低溫14至16度，中南部及花東地區約17至19度。高溫方面，北台灣及宜花約20至22度，整天偏涼，中南部及台東約24至28度，白天仍舒適溫暖，日夜溫差較大。

    氣象局也預測，週四、週五（11、12日）各地降雨明顯減少，乾空氣影響下，週四清晨局部地區輻射冷卻效應較明顯，尤其中部以北及東北部的部分區域降至13至15度，北部、東北部及東部整天也仍較涼冷。

    週六（13日）東北季風稍減弱，白天氣溫稍回升，早晚仍涼，週六至下週二（16日）北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

    天氣風險公司表示，明上半天仍受華南雲系通過影響，台中以北至宜蘭有短暫飄雨的機會，山區感受較明顯，下半天起乾空氣移入，除東半部雲量仍較多、有局部零星降雨之外，其餘各地都會轉為穩定晴朗天氣。明夜至後天清晨風速較弱、雲量稀少條件下，容易出現輻射冷卻效應，內陸、空曠地方可能出現極端低溫，中北部、東北部平地低溫可能出現12至14度，南部、花東則介於14至17度之間。

    紫外線方面，花蓮縣為「低量級」，其它縣市均為「中量級」。

    空氣品質方面，據環保署資訊，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，高屏空品區夜間及清晨短時間可能達橘色提醒等級。

    此外，由於東北風偏強，今晚至明晨桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖有8到9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸及東北部有長浪發生的機率，海邊活動應注意安全。

    溫度方面，中部以北、東北部地區清晨低溫14至16度，中南部及花東地區約17至19度。高溫方面，北台灣及宜花約20至22度，中南部及台東約24至28度，日夜溫差較大。（圖擷取自中央氣象局）

    溫度方面，中部以北、東北部地區清晨低溫14至16度，中南部及花東地區約17至19度。高溫方面，北台灣及宜花約20至22度，中南部及台東約24至28度，日夜溫差較大。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，花蓮縣為「低量級」，其它縣市均為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，花蓮縣為「低量級」，其它縣市均為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，高屏空品區夜間及清晨短時間可能達橘色提醒等級。（圖擷取自環保署空品監測網）

    空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，高屏空品區夜間及清晨短時間可能達橘色提醒等級。（圖擷取自環保署空品監測網）

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