成大讓大二醫學生參與患者縫合 台大、北榮大五才進手術室
〔記者林惠琴／台北報導〕成大醫院遭爆讓未取得醫師執照的成大醫學系大二學生，在主治醫師監督下，對患者胸部表皮傷口進行微創縫合手術，引發外界關注，對此，國內其他醫學中心表示，一般來說，應該不會在病人手術過程中，讓年僅大二的醫學生進到手術室，甚至參與醫療行為，但或許是成大有特殊的培育人才計畫而有所不同。
台大醫院外科部主任黃俊升表示，就臨床實習來說，以台大為例，醫學系四年級學生可能有機會到醫院學習問診、理學檢查等課程，但要進到開刀房，都是要五年級、六年級，才會有相關的訓練課程，且縫合等程序，也都需要在住院醫師、主治醫師的指導下作業。
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黃俊升指出，不清楚成大的情況，或許是有特殊的培植人才計畫，希望早一點讓學生接觸到臨床情境，或是該名學生有參加過什麼講習會、訓練會，已經學得基本技術等，而台大則沒有類似的計畫，二年級學生沒有機會參與病人手術。
台北榮總外科部主任曾令民也說明，北榮都是按照規定走，醫學系二年級的學生不會參與患者手術，一定至少都要五年級以上，且一定要有人帶著做。
另有不具名的某醫學中心外科醫師指出，一、二年級的醫學生有可能進到手術室，但就是單純的參觀，看看手術室外觀、了解實際工作場所，且現場一定是沒有患者在開刀，根本不太可能讓醫學系二年級的學生動手縫合，直言「二年級還在學習基礎醫學耶」！
外科醫師提到，要實際為病人縫合，也要通過豬皮、雞腸或血管等動物組織的縫合訓練，等到五年級，老師會看每一位學生的態度、能力，評估是否可提供嘗試為病人縫合的機會，且學生中途縫得不好，老師也要接手修補。不過，實習醫師在手術室也不是只幫忙縫合，像是協助拉勾將手術視野盡可能展現等各種事務都要做，通常一早進去就要晚上才出來。