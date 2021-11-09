成大讓大二醫學生參與患者縫合 台大、北榮大五才進手術室

成功大學醫學系一名大二學生遭爆進醫院手術房替患者進行縫合手術。（資料照）

2021/11/09 21:33

〔記者林惠琴／台北報導〕成大醫院遭爆讓未取得醫師執照的成大醫學系大二學生，在主治醫師監督下，對患者胸部表皮傷口進行微創縫合手術，引發外界關注，對此，國內其他醫學中心表示，一般來說，應該不會在病人手術過程中，讓年僅大二的醫學生進到手術室，甚至參與醫療行為，但或許是成大有特殊的培育人才計畫而有所不同。

台大醫院外科部主任黃俊升表示，就臨床實習來說，以台大為例，醫學系四年級學生可能有機會到醫院學習問診、理學檢查等課程，但要進到開刀房，都是要五年級、六年級，才會有相關的訓練課程，且縫合等程序，也都需要在住院醫師、主治醫師的指導下作業。

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黃俊升指出，不清楚成大的情況，或許是有特殊的培植人才計畫，希望早一點讓學生接觸到臨床情境，或是該名學生有參加過什麼講習會、訓練會，已經學得基本技術等，而台大則沒有類似的計畫，二年級學生沒有機會參與病人手術。

台北榮總外科部主任曾令民也說明，北榮都是按照規定走，醫學系二年級的學生不會參與患者手術，一定至少都要五年級以上，且一定要有人帶著做。

另有不具名的某醫學中心外科醫師指出，一、二年級的醫學生有可能進到手術室，但就是單純的參觀，看看手術室外觀、了解實際工作場所，且現場一定是沒有患者在開刀，根本不太可能讓醫學系二年級的學生動手縫合，直言「二年級還在學習基礎醫學耶」！

外科醫師提到，要實際為病人縫合，也要通過豬皮、雞腸或血管等動物組織的縫合訓練，等到五年級，老師會看每一位學生的態度、能力，評估是否可提供嘗試為病人縫合的機會，且學生中途縫得不好，老師也要接手修補。不過，實習醫師在手術室也不是只幫忙縫合，像是協助拉勾將手術視野盡可能展現等各種事務都要做，通常一早進去就要晚上才出來。

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