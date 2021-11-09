成大讓大二醫學生參與患者縫合 醫改會：必須釐清2點

成功大學醫學系一名大二學生遭爆進醫院手術房替患者進行縫合手術。（資料照）

2021/11/09 21:29

〔記者林惠琴／台北報導〕成大醫院遭爆讓未取得醫師執照的成大醫學系大二學生，在主治醫師監督下，對患者胸部表皮傷口進行微創縫合手術，對此，醫改會執行長林雅惠表示，必須釐清兩點，一是該名學生用什麼資格去執行醫療行為？二是有無違反院內人員進出手術室管理規範？不過，不論技術好壞、有無醫師在旁監督，其實都已違反臨床實習相關規範。

根據教育部訂定的「大學校院辦理新制醫學系醫學生臨床實習實施原則」，明確規範臨床實習指大學安排醫學系五年級、六年級及學士後醫學系三年級、四年級醫學生於教學醫院進行實習之課程。

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林雅惠指出，此案必須釐清兩點，首先，該名還在基礎醫學訓練階段、不符合教育部所規範臨床實習資格的醫學生，是用什麼資格去執行醫療行為？不論技術好壞或有無醫師在旁監督，都不該讓他執行相關的醫療行為，否則等同違反教育部規範。

林雅惠指出，其次要釐清的是到底有無違反院內人員進出手術室管理規範？為何這名基礎醫學訓練醫學生可以進入？

林雅惠強調，教育部也有規定相關實習應確保醫學臨床教育品質及保障醫學生及病人身心安全之前提下，此案更令人憂心的是恐破壞醫病之間的信任關係，影響民眾對於教學醫院的信賴感，更何況萬一發生相關爭議，到底是誰要負責？認為成大醫院作法確實有爭議，並不適當。

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