加油站也能拍出網美照！ 中油草屯新豐直營站大變身

南投縣草屯鎮中油新豐加油站有座池畔公廁「水上魔法屋」。（中油提供）

2021/11/09 17:41

〔記者佟振國／南投報導〕加油站也能拍出網美照！南投縣草屯鎮中油直營新豐加油站近來改建完成，不僅建築外觀以大草鞋意象凸顯在地歷史文化，一旁也有座色彩繽紛宛如童話世界的池畔公廁「水上魔法屋」，採立體架構懸空於草鞋形狀的水池，有極佳的採光與通風設計，周邊還能欣賞綠美化與裝置藝術，夜間透過各式燈光營造呈現不同風貌，有別於以往公廁給人昏暗潮濕刻板印象，讓人忍不住拿起手機捕捉美景。

草屯鎮台3線近烏溪橋的中油直營新豐加油站最近改建完成，提供平價洗車、快速保養、電動機車換電、得來速咖啡等多項貼心服務，建築也達成綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、水資源及污水垃圾改善等7大指標，獲得黃金綠建築標章，外牆更結合在地特色，一雙大草鞋意象，與草屯舊名「草鞋墩」相呼應。

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一旁也有座像童話世界的池畔公廁，取名為「水上魔法屋」，顧名思義整棟建築採立體架構懸空於草鞋形狀的水池上，屋頂為崁入型太陽能板，天然採光且八面通風，洗手台周圍採用多色馬賽克與藝術創作，四周也是綠美化植栽，有別於以往公廁給人昏暗潮濕的刻板印象，來加油站如廁、小憩的遊客還能走下步道在綠地上漫步，欣賞以木製裝置藝術，夜間透過燈光營造，更呈現不同風情，讓人忍不住拿起手機大拍網美照。

中油表示，每年11月19日為世界廁所日，特別在前夕舉辦「友善公廁」水上魔法屋發表會，以祈福點燈儀式感謝在防疫上辛苦和努力付出的所有第一線人員，也藉此提升加油站公廁意識及文化，營造全齡友善無障礙的如廁環境，讓更多人關注廁所與衛生設施的議題。

「水上魔法屋」公廁立體架構懸空於草鞋形狀的水池上，十分特別。（記者佟振國攝）

公廁的採光與通風佳，有別以往公廁給人昏暗潮濕的刻板印象。（記者佟振國攝）

改建完成的草屯中油新豐加油站，不僅獲得黃金綠建築標章，外牆更結合在地特色，大草鞋意象與草屯舊名「草鞋墩」相呼應。 （記者佟振國攝）

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