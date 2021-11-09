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    南投縣議會舊址 縣府將斥資2億元蓋首座國民運動中心

    南投縣議會舊址，南投縣政府計畫斥資2億元蓋縣內首座國民運動中心。（資料照）

    南投縣議會舊址，南投縣政府計畫斥資2億元蓋縣內首座國民運動中心。（資料照）

    2021/11/09 16:42

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府針對縣議會舊址，原本規劃引進大型影城，但受疫情影響，景氣不佳，業者打退堂鼓，縣長林明溱今天在縣政總質詢答詢議員張嘉哲關心縣內運動場館籌設問題時表示，舊議會現址，縣府已決定蓋國民運動中心，將會結合綜合商場或大型會議中心等多功能使用，已由縣府相關單位設計規劃中，預計投入2億元經費。

    位於南投縣政府斜對面的議會舊址，在建物拆除後閒置多年，縣府原本規劃引進大型影城，一度還與秀泰影城簽署預計投入10億元經費開發的投資備忘錄（MOU），但前年起受疫情影響，各大影城均配合防疫暫時關閉，營運大受影響，業者因而打退堂鼓，縣府遂改為規劃興建全縣首座國民運動中心。

    惟蔡銘軒議員日前質詢時則認為，草屯鎮各項條件都比南投市更適合蓋國民運動中心，建議縣內首座國民運動中心，應蓋在草屯鎮。

    此外，張嘉哲也關心位於名間鄉的大型親子共融公園何時完工啟用？縣府農業處長陳瑞慶表示，園區內生態池已完工，目前正在進行兒童遊戲場中大型遊具安裝工作，預計今年底就能正式完工啟用，開幕當日將會搭配親子草地野餐等活動。

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