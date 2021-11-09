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    4方面談邊境管理 陳時中：未來減少檢疫天數有可能

    外界持續關注邊境管制鬆綁問題，情指揮中心指揮官陳時中從4方面來談邊境管制，強調要看看整體疫情變化，未來減少集中檢疫天數，都是有可能。（圖由指揮中心提供）

    外界持續關注邊境管制鬆綁問題，情指揮中心指揮官陳時中從4方面來談邊境管制，強調要看看整體疫情變化，未來減少集中檢疫天數，都是有可能。（圖由指揮中心提供）

    2021/11/09 16:18

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情穩定，連續4天零確診，且第一、二劑疫苗涵蓋率已近7成5、4成，外界持續關注邊境管制鬆綁問題，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中從4方面來談邊境管制，強調要看看整體疫情變化，未來減少集中檢疫天數，都是有可能。

    針對中華民國防疫學會理事長王任賢認為，台灣打疫苗好像只是打給自己看，為什麼還在用「土方法防疫」，建議要多政策並行。對此，陳時中回應，自我貶低說是土方法，實在不好。

    陳時中也解釋，在邊境管理上，首先，防守嚴格通常是國內疫情鬆的時候，因為若是疫情嚴重，染疫入境者可能比國內染疫者少，管這個比較就沒那麼重要。

    陳時中也提到，其次，疫苗涵蓋率主要是檢視自己的防護力，截至目前為止，國內疫苗累計接種2654萬2566劑，包含AZ接種1307萬3168劑，莫德納接種637萬5658劑，高端接種140萬5518劑，BNT接種568萬8222劑；人口涵蓋率第一劑達到74.93%、第二劑38.35%，劑次人口比為每百人113.28劑。

    陳時中指出，希望經由邊境檢疫把可能個案找出來，或是要求打疫苗，讓進來後確診可能性降低，只是現在突破性感染也不算少。

    不過，陳時中也提到，第三個部分仍要靠疫苗與戴口罩的措施，至於第四個部分則是視整體疫情變化來減少集中檢疫的天數，都是有可能。

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