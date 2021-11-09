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    即期AZ疫苗遭酸「快臭酸陽春麵」 陳時中：是保護人的疫苗

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

    2021/11/09 16:09

    〔記者邱芷柔／台北報導〕我國自購的59.4萬劑AZ疫苗效期至11月30日，遭醫師諷刺是「快臭酸的陽春麵」，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中面對媒體追問時回應，「有誰是陽春麵、誰是牛肉麵，疫苗就是保護人的疫苗！」

    自購AZ疫苗效期只到月底引發熱議，有醫師認為應該要儘速開放混打取得更高保護力，而不是要求大家吃「第二碗陽春麵」，並諷刺上週六才抵台的AZ疫苗即將在月底到期，像是臭酸的陽春麵。

    對此陳時中回應，從國際各種的研究來看，每一種疫苗在不同地方都有它不同的保護力，而這些保護力在不同的地方做，所以無法直接拿來做比較，那主要就是在實驗室裡的檢查做相關的綜合抗體，會有其他的免疫性反應在。

    陳時中也強調，沒有說誰是陽春麵、誰是牛肉麵，「疫苗就是保護我們人的疫苗。」他也說，疫苗沒有所謂即期品的問題，而是有效期限比較短，購買的話就是看要進來時我們是否有需要及打不打得完，據以往經驗，預約後施打至少有7成，根據目前需要打第2劑的人來計算，「是有需要而且能夠用得掉」，所以沒有過期的問題。

    此外，外界質疑這批疫苗是否為剛果民主共和國9月退還COVAX的疫苗。陳時中也回應，此批AZ疫苗是與廠商原廠雙邊談妥進貨，並不是從COVAX管道進口。

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