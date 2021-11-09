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    田中「三民重劃」委員選舉 男子動粗被逮

    部分地主抗議選舉不公，要求暫緩。（記者顏宏駿攝）

    部分地主抗議選舉不公，要求暫緩。（記者顏宏駿攝）

    2021/11/09 16:42

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮三民里民發起「三民農地重劃」，200公頃農地，逾半支持重劃，今天進行重劃協進會委員選舉，但稍早有部分農民質疑內部黑箱作業、程序不透明，試圖阻撓今天的投票，雙方一度發生拉扯衝突，但出來投票的農民仍居絕對多數，投票如期舉行，最後選出10名重劃委員，接下將展開後續的重劃作業。

    這場衝突成為今天選舉的「意外插曲」，起因係上週六傳出「委員名單內定」引發兩派對立，反對派以重劃不公開透明為由，要求暫緩選舉，但所有農民已收到選舉通知，日期無法更改。

    反對一方在現場大喊「停止選舉」，引發葉姓地主不滿，葉男冷不防拿出帽子砸前來聲援活動的「台灣土地正義協會」理事長李蔚慈，雙方爆發口角，葉姓農民還大聲叫囂，被警方拉開，雙方衝突沒有擴大。支持派趁亂開始進行投票，反對派見投票已展開便漸漸退場。

    該重劃早在前鎮長謝文賢任內就由陳姓農民提出，主因是許多農地並未鄰路，灌溉和載貨都不方便，農地重劃需求殷切，3年前熱心的地方人士開始奔走，並取得農民的意願同意書，重劃相關的草案或辦法已透過公所送縣府地政處審核，並在公所和里辦公處公告。

    但上週地方傳出一份重劃委員名單，引發地方兩派人馬對立，反對方向縣議員鄭俊雄陳情，鄭俊雄強調，陳情的農民並非反對重劃，而是質疑裡面有程序瑕疵，恐演生不公，特別是公所在裡面扮演重要角色，許多資訊不公開，重劃辦法也未與農民溝通，一些重劃委員農民都不認識，開會通知不郵寄，而是由鄰長送達，農民很擔心權益受損，因此要求延緩重劃委員選舉。

    公所表示，尊重今天的選舉結果，公所強調，該案由當地陳姓農民提出，經過多年的努力才獲得同意申請面積62.84%所有權人53.89%，公所只負責協助將申請案提送縣府以及中央審核，經過中央同意後進行重劃的各項前置作業，一切都是依照法令的程序進行，並無所謂的黑箱作業的情事。

    今天推選協進會委員是採取無記名全額連記法的方式進行，將選出10位協進會的委員，會由彰化縣政府頒發當選證書，未來將擔任所有權人以及縣府地政處之間的溝通橋樑，為所有權人爭取權益。

    田中三民重劃委員選舉，男子（戴帽者）動粗被逮。（記者顏宏駿攝）

    田中三民重劃委員選舉，男子（戴帽者）動粗被逮。（記者顏宏駿攝）

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