抽加倍券被告知沒紀錄 新北盤點不符資格原因多為非市民

經發局說，由統計結果能發現，2萬4千筆不符合資格多為戶籍不再新北或身分證誤植導致。（圖由新北市經濟發展局提供）

2021/11/09 15:30

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市推出的31萬份「新北加倍券」登錄抽獎活動，昨天公布中獎結果，有民眾查詢結果時，卻跳出沒有登錄紀錄，氣的到臉書專頁抱怨。對此，新北市經濟發展局說明，由於僅限新北市民參加抽獎，從統計發現有2萬4千筆不符合資格，原因多為戶籍不再新北或身分證誤植導致。

31萬份的加倍券分為5千元五倍券換1萬元加倍券、1千元五倍券換2千元加倍券、5百元五倍券換1千元五倍券，累計有96.9萬人登錄，並且於11月8日開獎，經發局說，中獎民眾於11月15日至11月28日至指定7-Eleven門市，就能兌換。

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開獎後，就有民眾在經發局臉書上留言表示，當初有登記抽獎，事後查詢卻被通知沒有登記。經發局解釋，開獎當天有700多位民眾詢問加倍券領獎相關事宜；另外約有120位民眾反應完成登錄資料，但官網卻顯示未參加或未中獎，都有逐一回覆並統計分析原因。

當中，問題多為非新北市民、身分證誤植、只註冊會員卻未進到加倍券登錄頁面進行登錄，或加倍券資料填寫完後未按出送出鍵、幫家人登錄時卻忘記幫自己登錄等原因，不符合比率約2.4％。

經發局表示，活動官網正式上線後，都有規劃防呆機制與資料檢核，且每天都會巡檢網站是否正常運作，在抽獎前也再次確認網站是否發生異常，而結果均正常無誤。

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