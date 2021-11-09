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    首頁　>　生活

    染疫民眾要打疫苗卻碰壁 莊人祥：間隔至少3個月就可打

    指揮中心發言人莊人祥強調，疾管署網站都已經更新訊息，確診者間隔3個月就可以打疫苗，不一定要有公文，建議民眾可將官方網站的訊息印下給醫療院所、向醫事人員說明。（圖由指揮中心提供）

    指揮中心發言人莊人祥強調，疾管署網站都已經更新訊息，確診者間隔3個月就可以打疫苗，不一定要有公文，建議民眾可將官方網站的訊息印下給醫療院所、向醫事人員說明。（圖由指揮中心提供）

    2021/11/09 15:25

    〔記者林惠琴／台北報導〕本報接獲民眾反映，中央流行疫情指揮中心已將確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）者接種疫苗間隔由發病或確診後6個月縮短至3個月，但實際到醫療院所要接種時，診所卻說未收到公文無法施打，只能等6個月，對此，指揮中心發言人莊人祥今日強調，已經都改成3個月。

    根據衛福部疾管署網站的最新資訊，無論之前為有症狀或無症狀感染史，都應依各廠牌應接種劑次完成COVID-19疫苗接種。其中，確診者建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起至少間隔3個月後，再接COVID-19疫苗。

    至於感染者如於確診前已完成一劑COVID-19疫苗接種，第二劑疫苗建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起至少間隔3個月後再接種；如確診前已接種兩劑，則無需再接種。

    不過，本報接獲民眾反映，雖然疾管署已更改為3個月並發布於網站上，但當前往診所欲登記施打時，診所卻說不知道已經更改，必須見到公文才能施打，否則仍須維持6個月。

    對此，莊人祥強調，事實上，疾管署網站都已經更新訊息，確診者間隔3個月就可以打疫苗，不一定要有公文，建議民眾可將官方網站的訊息印下給醫療院所、向醫事人員說明。

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