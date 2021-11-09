第14輪疫苗未見混打 陳時中：這個月、第15輪有可能開始

指揮官陳時中說明，目前先提供第一劑或第二劑疫苗等待許久、登記同品牌的民眾施打，後續再開放混打，強調「這個月都可能來開始」，第15輪有可能混打。（指揮中心提供）

2021/11/09 15:25

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布第14輪疫苗預約接種規劃，但不見開放混打安排，指揮官陳時中說明，目前先提供第一劑或第二劑疫苗等待許久、登記同品牌的民眾施打，後續再開放混打，強調「這個月都可能來開始」，第15輪有可能混打。

第14輪開放3種疫苗，包含AZ第一劑提供已意願登記滿18歲以上、第二劑提供9月18日（含）前已接種AZ第一劑18歲以上；莫德納第一劑提供18歲以上、第二劑提供10月16日（含）前已接種莫德納第一劑18歲以上；BNT疫苗第二劑提供10月16日（含）前已接種BNT第一劑18歲以上民眾。

請繼續往下閱讀...

對於不見納入混打，陳時中解釋，目前先提供第一劑或第二劑疫苗等待許久、登記同品牌的民眾施打，後續再開放混打，強調「這個月都可能來開始」。

媒體進一步詢問第15輪是否有機會開放混打？陳時中回應，有可能有混打的安排，但沒有確定，等貨到了再跟大家報告。

至於精神科醫師沈政男指出混打可減少輕症，指揮中心發言人莊人祥強調，目前各地有研究進行中，過去國內也有提供第一類醫事人員混打，這個月也預計會開放混打，但混打實際對於減少輕症或重症的影響仍待確定，指出每種疫苗都有優缺點，未來也一定會實施混打，民眾可以敬請期待。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法