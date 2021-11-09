產銷履歷集團認證採「連坐法」 各方看法不一

產銷履歷驗證集團認證採「連坐法」，農民恐遭錯殺，議員為農民請命。（記者詹士弘攝）

2021/11/09 16:13

〔記者詹士弘／雲林報導〕農委會為推動產銷履歷驗證，部分計畫或補助將產銷履歷驗證納入申請資格或評分標準中，但農民若集體參加產銷履歷集團驗證，會因部份農民未通過，整個集團就無法得到證書，形成整體捆綁的「連坐法」，雲林縣議會議員希望農委會能放寬規定；惟也有農會表示，產銷履歷認證非政府單位，要修改辦法很難，集團輔導單位加強管理比較實在。

雲林縣議會國民黨團、誠信黨團、民意黨團等黨團議員今天在雲林縣議會召開記者會，針對近年來農委員會辦理產銷履歷集團驗證、對地綠色環境給付計畫、水稻四選三、農機補助等，因規定不近人情，有農民表示權益受損，向雲林縣政府和議員提出陳情，希望縣府能協助向中央發聲保障農民應有的權益，保障通過產銷履歷者的權利，未通過者予以輔導。

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農業處長吳芳銘表示，農委會為推動產銷履歷驗證中的集團認證，因採取「連坐法」，只要有一名農民未通過，整個集團就無法得到證書，形成整體捆綁，影響農民參加意願及其相關權益，影響繳交公糧新制「二年四選三」以及申請農機補助的權利，非常不公平，希望農委會能保障通過產銷履歷者的權利，對於未通過者予以輔導。

農會表示，產銷履歷檢驗費單筆就要5000元，相當昂貴，所以另推集團檢驗，依一定的公式抽樣檢驗，由於檢驗數較少，可壓低成本，但也因為屬抽樣方式，不是每件都抽，所以會採「連坐」法，一個沒過就全部不過關，由於屬第三認證單位，所以要產銷履歷集團改變遊戲規則，很難。

農會也指出，產銷履歷集團驗證其實政府都有補助經費，如水稻每公頃就補助1.5萬元，輔導單位應善盡輔導工作，針對高風險作物，就不要採用集團驗證，以免一人踩紅線，全部都完蛋。

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