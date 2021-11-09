北市大港墘公園 老鼠亂竄淪恐怖驚嚇場

台北市大港墘公園近來頻見大老鼠亂竄，令民眾嚇得驚慌失措。（圖由台北市議員李明賢提供）

2021/11/09 15:20

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市內湖區大港墘公園停車場將於11月15日即將啟用，然而北市議員李明賢接獲民眾陳情，稱近來大港墘公園「鼠輩橫行」，許多民眾帶著孩童遊玩時卻被竄出的大老鼠嚇得驚慌失措，令原本應帶給民眾歡樂的親子公園淪為考驗驚嚇度的恐怖場所，要求北市公園處、衛生局立即徹底改善。

北市公園處表示，大港墘公園並無設置垃圾桶，日間亦有清潔人員維護，但因園區內有大型草地供齧齒類動物打洞居住，才會導致鼠類出沒、並覓食鄰近工區或店家的剩食，公園處已於8日至現場放置多個捕鼠籠並填封疑似土坑，並加強派員巡查清潔，呼籲民眾夜間遊園時勿遺留可食用垃圾。

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李明賢指出，大港墘公園停車場將於15日啟用，屆時市長柯文哲還會親到現場主持，然而近來卻屢傳民眾帶著小朋友前往遊玩時，被突然竄出的大老鼠嚇得驚慌失措，使得原本應帶給民眾歡樂的親子遊戲公園遭「鼠輩橫行」，淪為考驗驚嚇度的恐怖場所。

李明賢進一步表示，隨著疫情解封的公園本該讓民眾安心暢玩，但大港墘公園部分設施的木地板毀損掀起、水泥地磚裂縫大，因此還得拉起封鎖線，要求公園處、衛生局應儘速徹底改善。

公園處說明，該公園因人工草皮過度使用導致脫落及木棧道毀損，現正檢修中；另外關於因鄰近工區震動導致透水地磚浮動等問題，已通知工區承包商修復中，預計本週五完成修繕並開放使用。

台北市內湖區大港墘公園內「鼠輩橫行」，且木棧道、地磚毀損等，北市議員李明賢要求北市公園處、衛生局立即徹底改善。（圖由北市議員李明賢提供）

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