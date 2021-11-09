今年壓軸天文大景 月偏食11/19登場

月偏食東北東方平地示意圖。（圖由氣象局提供）

2021/11/09 14:41

〔記者陳心瑜／台北報導〕中央氣象局表示，下週五（19日）為農曆十五、適逢滿月，當天傍晚將發生月偏食，在能見度許可下，台灣各地於日沒後的東北東方天空，將可見到月面有缺角的月出帶食現象，目視即可觀測。

中央氣象局表示，月偏食將在台灣時間11月19日下午2時由「半影食始」揭開序幕，下午3時18分「初虧」、5時03分「食甚」、6時47分「復圓」，最後於晚間8時06分「半影食終」結束，全程共歷時6小時又6分鐘。

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氣象局表示，各地於月出後可看到月偏食現象，由於月食發生時，月球位於東方低空，建議民眾選擇東方地平較無遮掩物的地點觀賞，目視即可觀測，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳；而想拍攝月食連續過程加地景的民眾，須留意月初方位，選擇東方視野可見海面的地區尤佳。

當天台灣各地的月出時刻約在下午5時02分至17分間，因此「半影食始」及「初虧」階段因尚未月出而無法觀測，月出後可見到「食甚」後月面逐漸恢復的偏食過程。

氣象局指出，本次月偏食「食甚」，月面直徑約有97.9％進入地影，很接近全食的狀態，僅能見到右下角很小的彎月面（如圖示）；隨著月球仰角漸升，月面上的缺角逐漸縮減，亮面也漸漸擴大，下午6時47分月面復圓本影食結束，進入後半場的半影食階段，晚間8時06分月球完全脫離地影，結束本次月食現象。

氣象局說明，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。本世紀（21世紀，2001至2100年）全球各地總計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，台灣計可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食，2022年有2次月全食現象，將分別發生於5月16日及11月8日，其中台灣可見11月8日的月全食，預期又將成為天文界一大盛事。

本次月偏食「食甚」，月面直徑約有97.9％進入地影，很接近全食的狀態。（圖由氣象局提供）

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