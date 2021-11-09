成大二年級醫學生被爆替病患縫合 衛福部：有違法疑慮

成大醫院遭爆讓未取得醫師執照的成大醫學系大二學生，在主治醫師監督下，替患者胸部表皮傷口進行微創縫合手術。（資料照）

2021/11/09 13:13

〔記者林惠琴／台北報導〕成大醫院遭爆讓未取得醫師執照的成大醫學系大二學生，在主治醫師監督下，替患者胸部表皮傷口進行微創縫合手術，對此，衛福部醫事司長劉越萍表示，若是情節屬實，大二生不到實習階段，從事醫療行為可能有違法疑慮，且就病人權益保障而言，確實不太應該，但實際情形仍待釐清，已請台南市衛生局進一步調查。

網路上一篇爆料指出「如果說你今天到了某南霸天的醫學中心，這裡集結了各式醫學權威與手術人才，於是你非常放心的動了手術，從手術房醒來後，發現旁邊的醫師格外年輕，一問之下才知道，他是連國考都沒有考過的大二學生，手術的縫線就是他幫你縫的，那麼各位會怎麼想呢？」傳出文中當事人甚至反嗆「我實力就是一切！」。

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對於被指涉的成大醫院，今日已出面解釋當天術後縫合由主治醫師操刀，該生為第三助手，3公分不到的傷口由醫師現場指導，最後1、2針交給學生縫合，這部分未違反醫療相關法令。

對此，劉越萍說明，醫學生涉及比較細部的規定，通常實習醫師在主治醫師監督下可從事醫療行為，但大二生不到實習階段，可能會有違法疑慮，只是仍需要了解整個事情的狀況，會比較清楚。

劉越萍指出，目前對於整個程序不清楚，一切很模糊，難以說明涉及違反哪一條規定，但回到基本面來說，主要就是個人與醫師法有關，醫療行為則跟醫療法有關，需要檢視醫院管理是否有疏失，例如主治醫師知情的話，是否醫院也都知情？當然，更重要的是，到底有沒有跟病人講？

劉越萍強調，若是情節屬實，就病人權益保障而言，確實不太應該，也可能涉及整個教育體系的處理，但實際疏失情節輕重，坦言很難講，講得太重或太輕都不好，已請台南市衛生局進一步調查，待收到回覆後，比較清楚事件的來龍去脈後，比較能夠確認是否涉及違規、違反法條與處份。

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