西非境外生苦等來台簽證 外交部：申請預約全數提前處理

外交部發言人歐江安出席例會。（翻攝自外交部直播）

2021/11/09 12:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕西非學生反應來台簽證辦理困難，開學數月後仍無法來台，質疑台灣外館歧視刁難。外交部今天澄清，外館針對文件進行查驗，從未因是西非地區或特定國家就拒絕受理，無涉歧視；至於速度，外交部說明，因尊重當地流程和回覆情形，各國速度不一。外交部也強調，已請駐處在可能範圍內縮短預約送件時間；駐處並已將學生簽證申請預約全數提前至11月22日以前，並通知當事人，加速審理相關申請案。

外交部發言人歐江安今天在例會上說明，外館依簽證審查與移民單位的查核經驗，部分國家因偽造、變造證件情形嚴重，外館必須先釐清實情、確認文件真實有效，以避免不法情事。

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歐江安強調，外館針對個案申請人所提交的文件及證件進行查證，從未因為文件是西非地區或由特定國家提供就拒絕受理，而是要與相關國家的政府機關進行查核文件的真實性，因此無涉「歧視」。至於查證速度，外館是向當地政府機關協請進行文件實質審查，因此必須尊重當地政府的流程及回覆情形，各國速度不一。

關於奈及利亞代表處處理情形，歐江安則說，駐奈及利亞代表處近3年來核發簽證數量超過800件。申請人多數為奈及利亞、甘比亞、迦納、喀麥隆等國人士。今年8月23日起我國開放境外生來台，外館配合開始受理就學簽證申請。駐處於9月1日至11月8日共排定西非國家學生簽證申請40件，其中18件未如期送件，已通過審查8件，未通過5件，原因包括文件造假及面談陳述不實，其餘案件則正在審查中。

歐江安續表示，駐奈及利亞代表處配合奈及利亞政府的防疫措施，彈性調整領務服務時間，但考量教育部盼本學期學生能盡量於12月15日前入境台灣，外交部已請駐處在可能範圍內縮短預約送件時間；駐處已將學生簽證申請預約全數提前至11月22日以前，並通知當事人。

歐江安強調，駐處在考量駐地政府防疫與辦公措施、駐處人力量能等各方面因素下，在符合法規範圍內加速審理相關人士簽證申請案件。

歐江安補充，世界各國對於外籍人士申請簽證審核，均先行過濾申請人的身分及生活條件，也考量所屬國家的人民旅遊習性、擬前往的國家有無入境滯留或非法工作情形、疫病移民風險等，並研判申請人入境的真實意圖，及查核所持證照與相關佐證文件是否真實有效，必要時進行面談。經綜整考量後，決定簽證核發的准駁；我國駐外領務人員，對各國籍人士申請個案，也是秉持相關原則進行審理。

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