南投國中小學營養午餐費用 將由每餐38元調為45元

南投縣長林明溱9日承諾學童營養午餐每餐由38元調高為45元。（南投縣政府提供）

2021/11/09 12:19

〔記者張協昇／南投報導〕物價上揚，南投縣國中小學免費營養午餐每餐僅38元預算，唐曉棻、蔡孟娥、張嘉哲及黃世芳等多位議員9日在縣政總詢時關心學童吃不飽，營養不均衡，影響發育成長，縣長林明溱答詢時當場承諾，南投縣學童的營養午餐明年度起每餐將調為45元，雖然每年預算會因而增加5000萬元，但為了孩子健康，縣府會努力籌措財源，也希望中央不要因此扣南投的一般補助款。

南投縣國中小學營養午餐實施13年，每年約3億元經費主要由疏濬砂石的資源開發基金挹注，共有7萬4000多名師生受惠。惟近幾年來因受大環境影響，砂石開採不易，且價格大幅滑落，影響資開基金収入，使得學童營養午餐每餐費用，已多年未調整。

請繼續往下閱讀...

南投縣長林明溱表示，以現行物價來說，每餐38元的營養午餐，學童確實可能吃不飽，其實縣府早就想調高營養午餐費用，但之所以未調高，除了近幾年來資開基金收益嚴重減少外，另一個原因是營養午餐非法定社福措施，只要增加經費支出，中央就會相對扣掉縣府的一般補助款，也就是說營養午餐預算每年增加5000萬元後，中央就會相對扣掉縣府的5000萬元一般補助款，等於縣府每年要多1億元的經費支出。

林明溱強調，營養午餐嘉惠許多弱勢學童家庭，每年可為每位學童家長減輕1萬元午餐費用負擔，這麼好的社福措施中央無法做，地方來做，若因增加預算即遭中央扣一般補助款，實在相當不合理，希望中央能重視此問題。

南投縣議員蔡孟娥建議學童營養午餐由38元調高為45元，獲得縣長林明溱承諾明年實施。（記者張協昇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法