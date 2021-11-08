尋獲罹難山友 捷克「跑山獸」熱愛台灣山林也熱心搜救

來自捷克的「跑山獸」羅培德Petr Novotny耗時8天找到疑似攀登能安縱走失聯的楊姓男子遺體。（羅培德提供）

2021/11/08 21:30

〔記者佟振國／南投報導〕今年36歲的羅培德（Petr Novotny）是來自捷克的台灣女婿，除了擁有超乎常人的體耐力，更具備豐富登山經驗，而有「跑山獸」之稱，他常主動參與山難搜救，1個多月前才在南投縣仁愛鄉白姑大山尋獲迷途失聯罹難的山友，這次又耗時8天找到疑似攀登能安縱走失聯的楊姓男子遺體，對於無法從死神手中搶救山友寶貴生命，他總是難過不捨，也不厭其煩呼籲大家要重視登山安全。

羅培德2012年遠從東歐捷克到台灣當交換學生，愛上台灣山林，也娶了仁愛鄉的原住民妻子羅勃．依婉，成為台灣女婿，並在今年3月正式取得中華民國永久居留權，台灣也成為他的第2故鄉。

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憑著優異體能與山林越野能力，羅培德2014年參加首屆嘉明湖越野賽拿下冠軍，一般要走1、2天以上才能抵達的路線，他在短短4小時內完成挑戰，驚技四座，獲得「跑山獸」稱號，夫妻倆都非常熱愛台灣山林越野路跑活動，創立「台灣跑山獸」網站（Taiwan Beast Runners），和大家分享山林越野路跑經驗以及台灣山林之美。

熱心的羅培德也常參與山難搜救工作，今年9月中旬仁愛鄉白姑大山有登山客不慎脫隊迷途失聯，他得知訊息主動上山協助找人，花了32小時尋獲，可惜已晚了一步，為此難過落淚。

相隔不到1個月，能安縱走又傳楊姓登山客失聯意外，他4度入山、耗費8天尋人，辛苦在陖峻溪谷水潭找到疑似楊男的遺體，可惜仍無法挽回寶貴的生命，但他的積極用心，仍給了家屬極大的安慰。

日前仁愛分局舉辦守望相助隊常訓，特別邀請羅培德講授登山救援與自救方法，他強調台灣高山溪谷陡峭多變化，濕滑難行，大雨後更易溪水暴漲，十分危險，若山友不幸迷路，待在稜線上被救難人員尋獲的時間跟機會，都會比在溪谷中來得好。

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