農委會終於點頭 金門生鮮牛肉銷台禁令可望近期解封

金門防疫所將誘蟲器掛置於養牛場。（金門縣政府提供）

2021/11/08 21:01

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，因牛結節疹疫情導致「金門地區牛隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往台灣本島」一案的禁令，已獲農委會同意解封，全案待跑完行政程序，可望於近期公告正確的解禁日期。

縣府指出，農委會動植物防疫檢疫局於日前召開的草食動物重要疾病防治諮詢小組會議中，針對縣府所提「金門地區牛隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往台灣本島及其他離島管制措施調整」案，經與會專家討論後，認為金門地區去骨、去內臟生鮮、冷藏或冷凍牛肉傳播牛結節疹疫病風險極低，得以輸送至台灣本島及其他離島。

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縣府指出，縣府建設處處長陳祥麟、縣動植物防疫所所長林政道、縣農會總幹事文水成列席時，說明金門在牛結節疹疫情發生後的積極防疫作為，包含在台灣獸醫團隊協助下，於最短時間完成全縣所有牛隻牛結節疹疫苗第1劑注射，並於隔年年中前即完成第2劑補強；另在縣環保局及各鄉鎮公所清潔隊通力合作下，於病媒蚊好發季節前做好環境清潔消毒，各養牛場配合防疫所加強蟲媒殺滅及消毒，吊掛誘蟲器，人車及門禁管制等生物安全措施，以降低傳播疾病機率。

縣府表示，案經與會專家討論，要求金門新生仔牛6個月齡施打1劑牛結節疹疫苗、持續關注中國東南沿海鄰近區域的牛結節疹疫況、落實養牛場防疫訪視，持續加強環境清消及殺滅蟲媒、建立病媒資料庫等等措施，也呼籲各畜養戶及牧場配合各項防疫作為，以確保不易爭取到的牛隻銷台解封。

金門縣動植物防疫所所長林政道示範誘蟲器掛置方式。（金門縣政府提供）

金門防疫所人員進行牛場環境消毒。（金門縣政府提供）

金門防疫所將白色黏蠅板掛置養牛場。（金門縣政府提供）

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