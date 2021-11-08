守護疫情基層有功 東勢林場推6折回饋彰化村里長

彰化縣農會所屬台中東勢林場，聯合彰化縣村里聯合服務總會推出村里鄰長及社區回饋價。讓基層防疫壓力得到紓壓。（記者陳冠備攝）

2021/11/08 20:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年中疫情進入三級警戒，全國各地風景區禁止開放，彰化縣農會所屬台中東勢林場趁機整修，直到近期疫情微解封才重新開放，考量防疫期間，各地村里鄰長經常配合政策努力宣導防疫，因此聯合彰化縣村里聯合服務總會推出村里鄰長及社區回饋價，門票只要半價125元，平日住宿6折、假日8折優惠，讓各地基層防疫壓力得到紓壓。

東勢林場佔地200多公頃，目前是由彰化縣農會經營，園區四季景觀分明，每年1～3月梅花、櫻花盛開， 4至5月有油桐花跟螢火蟲季、11月則能賞楓紅，因此有「中部陽明山」美譽，場內設有小木屋、露營烤肉區、天橋步道、溫泉泡湯等，不過園區今年仍斥資千萬整修，增設住房、森林步道、及適合親子放電的「體能訓練區」，而這一切，彰化縣民通通有機會可以享受優惠。

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彰化縣村里聯合服務總會總幹事何炳樺表示，疫情嚴峻期間村里鄰長、社區發展協會志工經常需協助消毒工作，站在防疫第一線的他們，也常感受不少壓力，為了慰勞辛苦的村里長們，特地向彰化縣農會爭取，讓他們能以最優惠的價格，享受東勢林場的優美環境，並好好紓壓防疫的壓力，

彰化縣農會總幹事張建豐表示，感謝彰化縣各社區協會及村里長付出，讓彰化疫情穩定，為了回饋大家，響應何炳樺會長號召，即日起凡設籍彰化包含社區發展協會、老人會、村里長辦公室等，透過「彰化縣村里長聯合服務總會」申請，平日即可享6折、假日8折的住房優惠，成人門票也只要半價125元，盼以最優惠價格，讓鄉親能玩得盡興。

張建豐也說，因應氣候變遷，東勢林場導入聯合國制定的永續發展目標（SDGs），

維持水土保持環境，使生物豐富多樣性生存，創造更接近自然的旅遊環境，歡迎所有彰化鄉親到東勢林場來，享受山林親近大自然。

東勢林場斥資千萬整修，新增適合親子放電的「體能訓練區」。（東勢林場提供）

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