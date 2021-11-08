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    中小學弱勢生安心餐券50元 中市議員批：買不到1個便當！

    中市補助弱勢學生50元安心餐券到超商購買餐食，質疑現在根本不到1個便當。（記者蔡淑媛攝）

    中市補助弱勢學生50元安心餐券到超商購買餐食，質疑現在根本不到1個便當。（記者蔡淑媛攝）

    2021/11/08 21:07

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市教育局每年補助中低收入戶、家庭突遭變故等弱勢學生50元安心餐券，可到超商、超市購買餐食，議員謝明源、陳淑華等人在議會質疑「50元根本買不到一個便當」要求提高補助金額，建議比照社會局愛心券80元，教育局長楊振昇回應將研議依物價提高補助。

    台中市教育局補助全市弱勢學生包括低收、中低收、家庭突遭變故、經導師認定者，提供50元安心餐券，在假日及寒暑假可到四大超商、指定超市購買餐食，避免假日斷糧，每年編列1.8億共補助2萬2000名學生。

    謝明源表示，安心餐券可讓弱勢學生在假日、寒暑假沒有營養午餐可吃，使用安心餐券到超商吃便當，但現在物價上漲，50元根本買不到一個便當，只能買到麵包而已，要求教育局一定要提高補助金額，比照社會局的愛心券80元，「最起碼可以買一個便當來吃！」

    陳淑華直指50元能在超商店買到個飯糰或麵包，無法學生溫飽，尤其許多家庭因疫情影響，家庭收入減少，對弱勢學生雪上加霜，加上近期物價都上漲，教育局推出的50元安心餐券已無法應急，難以幫弱勢學生，建議教育局應籌措資源，提高安心餐券金額。

    「窮不能窮教育、苦不能苦孩子！」邱素貞更不捨弱勢學童有一餐沒一餐，希望市府寬列預算，或爭取企業捐助，提高安心餐券費用80到100元，另針對外縣市學生在台中就讀，但寒暑假回家，無法使用安心餐券購買外縣市超商便當，希望教育局能取消限台中市消費規定。

    楊振昇表示，弱勢生持安心餐券至各大超商門市兌換餐食，超商也會給予優惠回饋，會研議依物價適度提高補助。

    中市補助弱勢學生50元安心餐券在假日、寒暑假到超商購買餐食。（記者蔡淑媛翻攝）

    中市補助弱勢學生50元安心餐券在假日、寒暑假到超商購買餐食。（記者蔡淑媛翻攝）

    超商便當現在都要價70、80元。（記者蔡淑媛攝）

    超商便當現在都要價70、80元。（記者蔡淑媛攝）

    超商便當現在都要價70、80元，議員指50元餐券只能買麵包。（記者蔡淑媛攝）

    超商便當現在都要價70、80元，議員指50元餐券只能買麵包。（記者蔡淑媛攝）

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