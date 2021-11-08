南投瑞龍瀑布園區整修已完工8成 可望明年1月底前開放

南投縣議會由議長何勝豐（左前穿白上衣者）率隊視察瑞龍瀑布，體驗吊橋更換地板後行走的感覺。（南投縣府提供）

2021/11/08 19:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣有「竹山第一美瀑」之稱的瑞龍瀑布，去年11月起休園進行整修工程，除吊橋面板更換外，也將高低不一的吊橋到瀑布區的人行步道，施作成為無障礙步道，並新設置跨河道的空中觀瀑平台，工程已完成85%，縣府希望能趕在明年1月30日前開放，農曆春節假期即可迎賓接客。

位在竹山鎮坪頂里加走寮溪沿岸的瑞龍瀑布，公共設施在桃芝颱風受創而休園，3年前整修完成重新開園，去年11月則再度休園，更換吊橋的地板，及吊橋到瀑布間500公尺長高低不一的步道，施作成為無障礙步道，另也加建廁所，總工程費5239萬元。

請繼續往下閱讀...

原定今年6月可完工但因疫情而停工一段時間，恢復施工後，目前工程已完成85%，南投縣議會今日前往視察踏勘，一行人從停車場開始步行，走到吊橋，再從吊橋到觀瀑平台的無障礙人行步道，感覺全程1公里走起來很輕鬆。

南投縣府觀光處表示，瑞龍瀑布園區公共設施改善計畫，包括：改善停車場、步道區、觀瀑平台與廣場區等3大區域，目前瑞龍吊橋的橋板及護欄都已全部重新更換完成，還有少部分工程收尾，希望能趕在1月30日前開放，春節期間才能吸客前來一遊。

瑞龍瀑布無障礙步道大致上都已完工。（南投縣府提供）

竹山瑞龍瀑布新設無障礙步道，議員認為走起來輕鬆。（南投縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法