高市警稽查夜店4顧客疑違防疫規定 衛生局︰以實際營業狀況認定

高雄警方稽查夜店查獲顧客未打疫苗，衛生局指業者以餐酒館申請復業，但會依實際營業狀況釐清認定是否違反防疫規定。（讀者提供）

2021/11/08 18:46

〔記者方志賢／高雄報導〕11月2日起高市八大行業無陪侍服務開放營業，高市警局長黃明昭7日深夜率隊，至苓雅區知名夜店Lamp聯合稽查，查獲3名顧客未施打第一劑疫苗、另1顧客打疫苗但未滿14天，衛生局今下午表示，Lamp原是夜店，而且有舞池，雖以餐酒館申請復業，但仍會依實際營業狀況釐清認定是否違反防疫規定。

衛生局表示，Lamp申請復業後實際營業情況仍需釐清，「不是業者說是餐酒館就是餐酒館，夜店就是夜店」，會依實質營業狀況來判斷，未來會配合稽查畫面及顧客的意見陳述，以釐清有無夜店營業的事實。

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衛生局強調，該店實際營業內容及顧客實質消費的行為，是否符合其申請的營業項目，還會進一步釐清，藉以認定是否違反防疫規範。

衛生局表示，依據經濟部11月2日公告「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容） 及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）防疫管理措施指引」，該等場所應依中央公布的防疫規範，從業人員至少完成接種1劑疫苗滿14天，首次服務前應提供3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

進入場所的顧客，應提供至少接種1劑疫苗證明且滿14天，並落實實聯制、進行量測體溫及提供酒精消毒等防範措施，如有呼吸道症狀或出現發燒者，均不得進入。

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