為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高市警稽查夜店4顧客疑違防疫規定 衛生局︰以實際營業狀況認定

    高雄警方稽查夜店查獲顧客未打疫苗，衛生局指業者以餐酒館申請復業，但會依實際營業狀況釐清認定是否違反防疫規定。（讀者提供）

    高雄警方稽查夜店查獲顧客未打疫苗，衛生局指業者以餐酒館申請復業，但會依實際營業狀況釐清認定是否違反防疫規定。（讀者提供）

    2021/11/08 18:46

    〔記者方志賢／高雄報導〕11月2日起高市八大行業無陪侍服務開放營業，高市警局長黃明昭7日深夜率隊，至苓雅區知名夜店Lamp聯合稽查，查獲3名顧客未施打第一劑疫苗、另1顧客打疫苗但未滿14天，衛生局今下午表示，Lamp原是夜店，而且有舞池，雖以餐酒館申請復業，但仍會依實際營業狀況釐清認定是否違反防疫規定。

    衛生局表示，Lamp申請復業後實際營業情況仍需釐清，「不是業者說是餐酒館就是餐酒館，夜店就是夜店」，會依實質營業狀況來判斷，未來會配合稽查畫面及顧客的意見陳述，以釐清有無夜店營業的事實。

    衛生局強調，該店實際營業內容及顧客實質消費的行為，是否符合其申請的營業項目，還會進一步釐清，藉以認定是否違反防疫規範。

    衛生局表示，依據經濟部11月2日公告「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容） 及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）防疫管理措施指引」，該等場所應依中央公布的防疫規範，從業人員至少完成接種1劑疫苗滿14天，首次服務前應提供3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

    進入場所的顧客，應提供至少接種1劑疫苗證明且滿14天，並落實實聯制、進行量測體溫及提供酒精消毒等防範措施，如有呼吸道症狀或出現發燒者，均不得進入。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高市新開音樂餐廳打卡夯引防疫質疑 警臨檢121人超過容留人數
    2021/11/08 18:29

    高市新開音樂餐廳打卡夯引防疫質疑 警臨檢121人超過容留人數
    臨檢電子遊戲場 北市警查獲3客人未實名制登記
    2021/10/08 11:12

    臨檢電子遊戲場 北市警查獲3客人未實名制登記

    國家品牌首獎 國衛院合作發表
    居檢買奶茶、洗頭挨罰45萬「奶茶姊」賓士愛車被拖秒繳錢
    2021/09/16 18:47

    居檢買奶茶、洗頭挨罰45萬「奶茶姊」賓士愛車被拖秒繳錢
    台商「趴趴走」挨罰20萬拒繳 金門名下千萬土地被查封
    2021/09/16 14:50

    台商「趴趴走」挨罰20萬拒繳 金門名下千萬土地被查封

    第18屆夢想資助計畫資助餐飲服務業疫後復甦
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播