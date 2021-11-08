兒盟調查：成年人逾8成曾遭體罰 2成長大後成暴力加害者

兒童福利聯盟今日公布「台灣民眾兒時被主要照顧者體罰經驗及其關係性影響」調查報告。（兒盟提供）

2021/11/08 18:43

〔記者羅綺／台北報導〕兒童福利聯盟調查發現，現在年滿18歲的成年人中，超過8成曾遭受體罰，且在兒時受體罰會影響往後的人際關係信任度，甚至超過2成受體罰者長大後會成為暴力加害者，有推打伴侶的狀況。

兒盟今日公布「台灣民眾兒時被主要照顧者體罰經驗及其關係性影響」調查，研究施測對象為台灣年滿18歲的成年人，施測時間為今年9月17日至10月18日，以網路問卷進行調查，請填答者回溯未成年時被主要照顧者體罰的情形，共計回收1167份有效問卷。

請繼續往下閱讀...

調查結果顯示，年滿18歲的成年人中，有83.0%曾被主要照顧者體罰，且超過3成的民眾表示小時候通常遭受到「會造成身體受傷的」中度或嚴重體罰。

兒盟表示，台灣兒童虐待第一名原因是「不當管教」，去年以「管教」之名的施虐案件近4成，顯見仍有部分家長承襲「不打不成器」的觀念。

兒盟指出，時常有家長以「我是因為愛你才打你」為由體罰孩子，但從研究發現，被打的孩子似乎感受不到家長的愛，反而帶著傷痕累累長大，影響親子關係，且即便是輕微體罰，親子關係也有顯著的差異。

統計顯示，46.9%曾受體罰者認為容易親近主要照顧者，25.3%認為要完全信任主要照顧者十分困難，15.5%的成年人常擔心主要照顧者不愛他。

此外，被體罰的創傷，在成年後也會影響到人際相處上或親密關係的經營。調查顯示，有37.2% 曾受體罰者覺得要完全信任別人十分困難，更有31.4%會擔心別人不愛自己，這些比例相較於未被體罰的人高出許多。

兒盟指出，曾受體罰者也有更高比例進入親密關係的暴力複製與循環當中，兒時被主要照顧者體罰的經驗，成為他們的關係互動模式，將「使用暴力解決問題」的方式移轉至親密關係中，成為暴力加害者或受害者。

調查顯示，21.6%曾被體罰者會有推、打伴侶的狀況，15.6%表達曾有被伴侶推、打的經驗，比例較未曾被體罰的人顯著地更高。兒盟推估，童年的體罰較容易讓他們以為暴力式的互動是合理的，導致親密關係暴力的加害和受害比例皆較高。

不過調查也顯示，78.2%民眾認同「不論下手輕重，體罰是一種暴力」、78.7%認同「體罰會貶低兒童人格和自尊」、54.9%認同「不管任何理由，都不應該體罰小孩」。相較於歷年的調查，民眾在體罰認同量表的各個題目上都逐漸降低，顯示民眾有越來越不認同體罰的趨勢。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法