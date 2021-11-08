台灣經濟「充滿活力」和日本不同！ 矢板明夫點出一奇特現象

國內武漢肺炎疫情趨緩，管制措施持續放寬，民眾也開始正常出門旅遊。圖為墾丁大街。（資料照）

2021/11/08 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，管制措施也持續放寬，民眾也期待能正常出國旅遊。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，台灣經濟是充滿活力的，和日本完全不一樣，也提及「台灣人的消費能力和意欲，是日本人找不到的」。

矢板明夫在臉書表示，台灣人很愛出國旅遊，尤其是去日本，2019年疫情開始爆發前，台灣人前往日本約是500萬人次，日本人來台灣大約200萬人次，他還透露某次寫稿因為旅遊人數問題，東京的編輯還特地打電話說寫反了，「消費能力和消費抑鬱也是台灣社會今後經濟和內需往上衝的一個很大的力量」。

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矢板明夫分析，台灣經濟是充滿活力的，和日本完全不一樣，雖然兩國很多經濟構造相似，但消費能力很強。他舉例，「五月疫情剛爆發時，看到獅子會的足跡都跟總統的日程差不多，到各地出席各種飯局，相同年齡層的人在日本都是退休的人，在日本基本都不出門的，台灣來自各個年齡層的消費支撑力強」。

「還有一個現象，是我住在台灣覺得奇怪的、也很有趣的。」矢板明夫說，雖然台灣人因疫情沒辦法出國，但仍會在台灣各地旅遊，「有個朋友住在台北，我打電話給他，他說全家要到基隆去住旅館過個夜，想換一下環境。台北到基隆坐個車一下就到，全家一起去住旅館也是蠻貴的，『這種消費能力和意欲，是日本人找不到的』」。

矢板明夫也提及，在台灣吃飯時前三大話題就是政治、股票、旅遊，「台灣的朋友掙到的錢全想花掉，要不講投資、要不就想出去玩」，反觀「通膨」在近期日本選舉中是個「褒義詞」，大家都希望趕緊通膨，「包括日本的執政黨、在野黨最希望辦到的事，想盡了政策刺激，民眾就是不花錢」。

矢板明夫最後總結，日本政府在疫情爆發時，發給每位民眾十萬日圓，如果夫妻2人加上6、7個小孩，一下子就領到將近一百萬日圓，「但基本上都存起來，不太花錢的。兩國民眾對消費的認知習慣，有很大的不同」。

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫（圖右）。（資料照）

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