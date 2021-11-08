在台服務近60年！85歲葛德神父將返瑞士 劉櫂豪不捨

葛德神父（左）將離開台灣，返回瑞士，立委劉櫂豪（右）今天探望，並贈鋼筆留念。（記者黃明堂攝）

2021/11/08 17:24

〔記者黃明堂／台東報導〕天主教白冷外方傳教會85歲葛德神父在台灣服務近60年，將在16日返回瑞士頤養天年，教友、民眾依依不捨，立委劉櫂豪今天探訪並贈鋼筆留念。

天主教白冷外方傳教會（Bethlehem MissionSociety）表示，白冷會神父和修士來台，全盛時期有47位，現僅剩魏主安神父、吳若石神父、歐思定修士、葛德神父，年齡平均85歲以上，長期奔走，為台東服務，年事已高的他們也飽受病痛之苦，仍堅持到處忙碌為教友服務及傳福音。

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葛德神父於1936年2月21日生於瑞士的加索，1964年9月抵達台灣，2003年接任白冷會台灣區會長，並獲頒「台東縣榮譽縣民」，2017年拿到中華民國國民身分證成為「正港的台灣人」。他生活簡約樸實，無論在東海岸或蘭嶼都以機車代步。

葛德神父熟稔華語、阿美族語、布農族語和達悟族語，在台東走過的足跡遍及鹿野、宜灣、成功、東河、泰源、都蘭等東海岸大小鄉鎮，甚至定期往返蘭嶼。

立委劉櫂豪今天特別到教會，送一支手作鋼筆給葛德神父留念，希望神父提筆寫字時想起台灣。葛德神父說：「感謝所有台灣、台東的人接納我們，我們白冷會的傳教士只是耶穌的工人。

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