「台鐵史上最美區間車」漏水原因找到了 冷氣排水孔堵塞釀禍

EMU900被稱為「台鐵最美區間車」。示意圖。（資料照）

2021/11/08 16:43

〔記者陳心瑜／台北報導〕被稱為「台鐵史上最美區間車」EMU900今天上午7點40分從北湖北向開往七堵的1142車次，第六節車廂頂不明原因漏水，形成「車外下大雨、車內下小雨」，旅客紛紛閃避，台鐵局今天下午4時調查發現，確認該車廂及水密（雨水不滲漏之性能）均無問題，漏水現象並非由車外雨水滲入，而是空調機蒸發器集水盤排水孔堵塞，造成冷凝水無法排出，當車輛搖晃時，冷凝水溢出到車廂回風口、再流到車廂內。

交通部台鐵局表示，漏水當下立即疏散乘客往其他節車廂，這列車也駛往台北機務段（樹林調車場）檢查，確認漏水原因。

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台鐵局表示，EMU900的1142次區間車出風口處突然從車頂漏雨一事，為EMU904編組的第六車（EP9042），已會同樂鐵公司（Hyundai Rotem）進行詳查，將依合約規定，要求製造商限期徹底改善。

台鐵局今天下午4時調查後，表示確認該車廂及水密均無問題，漏水現象並非由車外雨水滲入，經拆卸空調機後發現，是空調機的蒸發器集水盤排水孔堵塞，造成冷凝水無法排出，當車輛搖晃時，冷凝水溢出到車廂回風口、再流到車廂內。

台鐵局表示，要求車商應立即檢查所有900型車輛空調機集水盤排水口，不得再有阻塞情形，同時提出專案報告進行改善。將密切檢驗該車型，不容類似情形再發生。

EMU900第1142車次行進間漏水，列車將駛往台北機務段（樹林調車場）檢查，確認漏水原因。（台鐵局提供）

EMU900第1142車次行進間漏水，列車將駛往台北機務段（樹林調車場）檢查，確認漏水原因。（台鐵局提供）

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