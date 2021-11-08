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    怎麼回事？Line輸入「拜登保衛台灣」 訊息遭禁

    有網友用自己Line帳號實測，發現其中「Biden to defend Taiwan」為禁用字。（擷取自PTT）

    有網友用自己Line帳號實測，發現其中「Biden to defend Taiwan」為禁用字。（擷取自PTT）

    2021/11/08 17:00

    〔即時新聞／綜合報導〕通訊軟體Line的社群功能傳出Bug！外媒日前刊登一篇「國會施壓拜登保衛台灣」（Congress pressures Biden to defend Taiwan）新聞，有網友將新聞分享至Line社群，結果跳出違反社群服務條款的通知，網友再用自己Line帳號實測，發現其中「Biden to defend Taiwan」為禁用字。

    網友今日在PTT上PO文，表示他今日看了外媒《POLITICO》日前報導「國會施壓拜登保衛台灣」（Congress pressures Biden to defend Taiwan）的新聞，認為內容分析的不錯，因此將標題和網址分享到Line軍事相關社群，「奇怪的是傳送出去，過幾秒訊息就會消失」。

    原PO表示，由於社群可能有設定禁用字詞，因此他就自己開了新的社群測試，並用「Congress pressures Biden to defend Taiwan」一句進行排列、刪除部分字詞測試後，發現輸入 「Biden to defend Taiwan」 會讓訊息消失，顯然就是禁字。他再嘗試貼完整標題，LINE 的社群功能就被禁用了，再也無法發言。

    不過原PO並未就此結束測試，他還使用家人的手機開了一人群組，輸入「China to defend Taiwan」、「Biden to defend Taiwan」、「USA to defend Taiwan」，結果只有「Biden to defend Taiwan」訊息全消失，他也不禁問「在 LINE 社群做言論審查的，到底是哪一國人啦！」

    貼文下方，鄉民紛紛留言「笑死 這句話到底哪裡違反社群規範了」、「一人社群也會檢舉？！」；還有鄉民實際測試，表示真的也出現同樣的問題。

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