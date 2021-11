怎麼回事？Line輸入「拜登保衛台灣」 訊息遭禁

有網友用自己Line帳號實測,發現其中「Biden to defend Taiwan」為禁用字。(擷取自PTT)

2021/11/08 17:00

〔即時新聞/綜合報導〕通訊軟體Line的社群功能傳出Bug!外媒日前刊登一篇「國會施壓拜登保衛台灣」(Congress pressures Biden to defend Taiwan)新聞,有網友將新聞分享至Line社群,結果跳出違反社群服務條款的通知,網友再用自己Line帳號實測,發現其中「Biden to defend Taiwan」為禁用字。

網友今日在PTT上PO文,表示他今日看了外媒《POLITICO》日前報導「國會施壓拜登保衛台灣」(Congress pressures Biden to defend Taiwan)的新聞,認為內容分析的不錯,因此將標題和網址分享到Line軍事相關社群,「奇怪的是傳送出去,過幾秒訊息就會消失」。

請繼續往下閱讀...

原PO表示,由於社群可能有設定禁用字詞,因此他就自己開了新的社群測試,並用「Congress pressures Biden to defend Taiwan」一句進行排列、刪除部分字詞測試後,發現輸入 「Biden to defend Taiwan」 會讓訊息消失,顯然就是禁字。他再嘗試貼完整標題,LINE 的社群功能就被禁用了,再也無法發言。

不過原PO並未就此結束測試,他還使用家人的手機開了一人群組,輸入「China to defend Taiwan」、「Biden to defend Taiwan」、「USA to defend Taiwan」,結果只有「Biden to defend Taiwan」訊息全消失,他也不禁問「在 LINE 社群做言論審查的,到底是哪一國人啦!」

貼文下方,鄉民紛紛留言「笑死 這句話到底哪裡違反社群規範了」、「一人社群也會檢舉?!」;還有鄉民實際測試,表示真的也出現同樣的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法