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    永康大成長城惡臭何時能擺脫？ 黃偉哲：會加速要求遷廠

    市議員陳秋萍（左）質疑永康居民到底何時才可以擺脫惡臭？（擷取自南市議會網站）

    市議員陳秋萍（左）質疑永康居民到底何時才可以擺脫惡臭？（擷取自南市議會網站）

    2021/11/08 16:32

    〔記者蔡文居／台南報導〕生產飼料的永康大成長城公司，因居民反映惡臭、污染，要求遷廠，台南市議員陳秋萍今質疑永康居民到底何時才可以擺脫惡臭？市長黃偉哲表示，遷廠是是永康居民的願望，市府會加速要求遷廠。

    陳秋萍質詢指出，大成長城排出的惡臭，居民一再反映，要求市府一定要確實執行，早日遷離，還給永康人一個好空氣。

    環保局長謝世傑表示，從去年以來迄今，該局對大成長城共稽查了54次，有3次廢氣排放超標，最近1次是10月稽查發現超標，可能裁罰200多萬。

    環保局表示，該局已於108及109年，在永康交流道及永康車站附近共設置14組微型感測器，以加強附近異味監控。109年起至今年10月異味檢測共辦理9次，已裁罰計25萬元（大成長城永康一廠及全能營養生技廠各裁罰15萬元及10萬元）。

    另，今年10月大成長城異味檢測超標部分，目前陳述意見中，因超標倍數達10倍以上，且是今年度第二次違規，最高可裁罰240萬元。

    環保局也將於9日辦理「永康空氣品質改善協談會」，邀集議員、當地里長及業者參加，並要求業者說明目前防治措施及未來異味改善措施。

    至於遷廠計畫，地政局說明，該公司規劃陸續將飼料廠的產能，逐步移轉至官田工業區。市政府於今年1月15日，函請大成長城公司擬具遷廠計畫書，並說明遷廠計畫相關進度，該公司於5月28日回文願全力配合該重劃案進行，工廠將遷至官田、柳營科技工業區，目前預估111年3月新廠動土，113年新廠試營運，舊廠於113年6月停止生產。

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