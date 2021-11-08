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    熊好券上線4天看電影仍遭拒 李建昌︰如何期待振興小店家

    台北市議員李建昌今天痛批熊好券又出包了！有民眾投訴昨天週日持熊好藝文券去林森北路欣欣秀泰看電影慘遭拒絕，發現很多熊好店家還沒準備好。（資料照）

    台北市議員李建昌今天痛批熊好券又出包了！有民眾投訴昨天週日持熊好藝文券去林森北路欣欣秀泰看電影慘遭拒絕，發現很多熊好店家還沒準備好。（資料照）

    2021/11/08 15:29

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市府歷經波折，上週五終於推出113.7萬份「熊好券」，但台北市議員李建昌今天痛批又出包了！有民眾投訴昨天週日持熊好藝文券去林森北路欣欣秀泰看電影慘遭拒絕，發現很多熊好店家還沒準備好。對此，北市文化局表示，稍晚進一步回應。

    李建昌表示，11月5日熊好券第1次抽獎出爐，台北市政府公告11月5日抽獎後即可使用，中獎民眾開心地拿券到店家使用，卻發現很多熊好店家都還沒準備好；最近甚至有周刊報導，民眾拿熊好券要去西門町吃飯，店家不接受，原因是還沒研究好怎麼使用。

    李建昌說，今天接到民眾投訴，7日拿熊好藝文券去林森北路的欣欣秀泰看電影，售票人員告知還不能使用，民眾又致電詢問，話務人員告知本週才會開始使用。他的辦公室今中午去電欣欣秀泰，工作人員回覆，還沒開始接受熊好藝文券，不確定開始開放使用時間。

    李建昌說，不懂台北通上面明明顯示欣欣秀泰就是熊好店家，為何還沒開始使用？如果像欣欣秀泰這樣比較大規模的電影院都還摸不著頭緒，要怎麼期待參與這次熊好券振興的小店家能如期地被振興呢？

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