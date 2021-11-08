QS亞洲大學最新排名出爐，中山大學頂大進步最多。（中山大學提供）

2021/11/08 13:38

〔記者方志賢／高雄報導〕英國高等教育調查機構（Quacquarelli Symonds，簡稱QS）公布最新2022亞洲大學排名，臺灣有46所學校入榜。中山大學獲得亞洲第68名，相較去年名次進步5名，為全國頂尖大學進步最多。臺灣進入亞洲百大的頂大中，僅中山大學與政治大學（亞洲第90）有較大的進步幅度。

2021年QS世界大學學科排名，中山大學連續三年與台大、成大、清大及交大名列全國前五強。中山共有17個學科入榜，創歷年最多。自2018年以來，4年成長幅度更高居全國之冠，年年皆有新學科入榜，共計有5個新學科搶進榜內。

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中山大學校長鄭英耀強調，中山大學在這次QS亞洲大學排名中，國際化的指標均較去年進步，除了肯定全校師生的努力，更強調國際化是學校一直以來努力的方向，透過國際排名，提升國際能見度，也吸引優秀外籍師生一同加入中山大學。

中山大學校務研究辦公室主任郭紹偉表示，台灣排名方面，中山大學排名全國前五強的學科包括石化工程（全國第一）、英語文學（全國第二）、經濟與計量經濟（全國第二）、農業與林業（全國第三）、數學（全國第四）、教育（全國第四）、現代語言（全國第四），其中石化工程更是全國唯一入榜。

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