成功鹹魚翻身！「Wah！幾散竹東」營運近月 縣議員促複製

「Wah！幾散竹東」昨晚的活動人氣爆棚。（記者黃美珠攝）

2021/11/08 12:52

〔記者黃美珠／竹縣報導〕從原本被指門可羅雀的動漫園區變身的新竹縣「Wah！幾散竹東」，營運近月，五峰鄉籍縣議員張益生認為已經成功打響在都會區設立原民產業展銷中心的第一炮，今天總質詢時要求縣府持續複製營運模式到五峰清泉、尖石青蛙石等風景區，讓旅客用五感體驗原民生活、樂舞文化、美食及產業。

縣長楊文科說他也樂見其成，原住民族行政處處長雲天寶說，會先協助五峰公所解決清泉都市計畫通盤檢討、張學良館以及原民館設施修繕等問題。

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縣長楊文科說，縣府爭取原民會補助在竹東火車站旁原動漫園區，規劃「新竹縣原住民產業展銷中心」也就是「Wah！幾散竹東」，目前進駐商家包括原住民13家、非原住民7家。

10月初營運以來吸引很多人前來參與音樂活動、看電影、品嚐美食，展現原、客文化。後續將與旅遊業、竹科福委會等多元通路合作，以獎勵旅遊、家庭日等活動，將人潮、商機帶到「Wah！幾散竹東」園區來，未來也可複製到原鄉其他適合的場所。

此外，張益生也關切楊文科上任以後近3年在五峰做了哪些建設？

楊文科說，前瞻與生活圈計畫，就122號縣道、竹62線以及竹67線進行改善。統計爭取中央補助原住民部落聯絡道特色道路計畫13件，經費共1億8000多萬。另外基礎建設補助經費也爭了3100多萬，並領先全國辦理羅山部落老舊房屋合法化，還給族人居住及土地正義等。

「Wah！幾散竹東」昨晚的活動人氣爆棚。（記者黃美珠攝）

新竹縣議員張益生（右）今天總質詢肯定縣府把動漫園區變為「Wah！幾散竹東」，希望其營運模式能在原鄉遍地開花。（記者黃美珠攝）

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