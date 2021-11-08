通勤族歡呼！高鐵自由座今起恢復了

即日起高鐵恢復發售自由座。（記者陳心瑜攝）

2021/11/08 11:56

〔記者陳心瑜／台北報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫降級以及國內疫情趨緩，已經停售近半年的高鐵自由座，即日（8日）起恢復發售，通勤族雀躍「終於不用再搶票了！」台灣高鐵表示，今天各車站、列車乘車秩序良好，營運一切正常。

台灣高鐵表示，配合今起回復自由座服務及增班至每週1016班次，特別針對TGo會員推出限時三天超值優惠，凡TGo會員於即起三天內（11月8日至10日）搭乘高鐵，不限區間，即可獲贈1000點紅利點數，不論車票、商品、旅遊都能使用TGo點數兌換。於高鐵會員網頁兌換專區，1000點換算可折抵票價約200元。

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台灣高鐵日前宣布，回復自由座服務後，持有定期票、回數票及悠遊聯名卡/一卡通聯名卡的旅客，即可使用票卡直接進站搭乘自由座；為避免自由座車廂過度擁擠，通勤尖峰車次之自由座車廂數將視需要調整為4至8節，也將視旅運需求增開臨時加班車，必要時則實施自由座車廂人潮管控，或開放對號座車廂玄關供自由座旅客站立。

台灣高鐵表示，配合11月8日起回復自由座服務，已預購搭乘日11月8日至11月15日對號座車票的定期/回數票旅客，如欲辦理退票，請攜帶車票於票面列車出發前30分鐘前（含「T Express」之電子車票）併同定期票/回數票卡至車站售票窗口辦理，主動出示定期票/回數票卡，將免收退票手續費。

今年5月國內疫情嚴峻，雙北防疫警戒於5月15日升級三級，台灣高鐵5月15日起至11月7日實施全車對號座，隨著疫情趨緩，行政院長蘇貞昌10月18日於擴大防疫會議宣布，放寬大眾運輸場站飲食及回復高鐵自由座措施。（12:26更新）

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