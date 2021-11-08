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    東北風吹起雲海秀 南投大崙山現驚豔「牛奶鍋」

    南投縣鹿谷鄉大崙山因東北風增強，罕見地出現「牛奶鍋」景緻，令人嘖嘖稱奇。（圖由民眾林建興提供）

    南投縣鹿谷鄉大崙山因東北風增強，罕見地出現「牛奶鍋」景緻，令人嘖嘖稱奇。（圖由民眾林建興提供）

    2021/11/08 11:43

    〔記者謝介裕／南投報導〕隨著東北風增強，天氣變化也更加劇烈之際，南投縣鹿谷鄉大崙山也驚見雲海宛若海浪般一波波襲捲而來，並隨風速、山勢幻化成「牛奶鍋」般奇景，美不勝收又令人讚嘆大自然之神奇！

      鹿谷鄉大崙山是南投縣觀賞雲海的勝地之一，喜愛拍攝雲相的鹿谷鄉小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興，耳聞東北風轉強南下，依過去累積的經驗研判，雲層應會更加變化多端，遂利用6、7日週休2天休假時間進行觀察，期間還透過縮時攝影技巧拍攝，在風起雲湧之間的「雲瀑秀」過程中，捕捉到罕見的「牛奶鍋」美景，更叫人又驚又喜。

      鹿谷鄉小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興說，大氣中的水蒸氣遇冷液化成小水滴或凝結成小冰晶，再與細微塵埃等混合漂浮在空中，加上風速大小等相關天候條件，便會產生各種雲彩變化，而海拔約1500公尺的大崙山銀杏造林區，剛好位於制高點，加上山脈形成的圓弧特色，以致白雲不斷聚集、堆疊，才呈現像牛奶湯底鍋類般的美景，攝影玩家們便以「牛奶鍋」稱之。

      林建興進一步表示，由於「牛奶鍋」景緻，須天候、雲彩、山勢等各種條件配合，可謂是可遇不可求，同時也意味天氣將愈來愈冷、愈有深秋初冬的感覺，因此特別提醒上山賞雲或前往銀杏造林區遊玩的民眾，一定要做好保暖措施，以確保安全。

    南投縣鹿谷鄉大崙山因東北風增強出現「牛奶鍋」，加上山下萬家燈火陪襯，更呈現火鍋滾燙般的炫麗景緻，令人嘆為觀止。（圖由民眾林建興提供）

    南投縣鹿谷鄉大崙山因東北風增強出現「牛奶鍋」，加上山下萬家燈火陪襯，更呈現火鍋滾燙般的炫麗景緻，令人嘆為觀止。（圖由民眾林建興提供）

    南投縣鹿谷鄉大崙山因東北風增強，出現雲海似浪濤襲捲而來景象。（圖由民眾林建興提供）

    南投縣鹿谷鄉大崙山因東北風增強，出現雲海似浪濤襲捲而來景象。（圖由民眾林建興提供）

    南投縣鹿谷鄉大崙山因東北風增強，乍現白雲隨風翻山越嶺的雲海景緻。（圖由民眾林建興提供）

    南投縣鹿谷鄉大崙山因東北風增強，乍現白雲隨風翻山越嶺的雲海景緻。（圖由民眾林建興提供）

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