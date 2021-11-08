111學年高中首場英聽成績出爐 F級考生7.52％待加強

大考中心今（8日）公布111學年高中英聽首場考試成績，10萬多名考生報考、1981人缺考，成績分布A、B、C與F級，其中僅能少數聽懂考試、待加強的F級占比7.52％，提醒英聽測試不僅聽力，還需脈絡理解，建議平時練習連結日常生活經驗。（記者吳柏軒翻攝）

2021/11/08 11:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕大考中心今（8日）公布111學年高中英聽首場考試成績，10萬多名考生報考、1981人缺考，成績分布A、B、C與F級，其中僅能少數聽懂考試、待加強的F級占比7.52％，提醒英聽測試不僅聽力，還需脈絡理解，建議平時練習連結日常生活經驗。

大考中心試務召集人沈青嵩表示，這次英聽共10萬449人報考，上下午場此合計有1981人缺考，缺考率跟往年相近，到考學生中，拿下最高A級的占比20.38％，拿B級占37.09％、C級35.01％，而F級則是7.52％。

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其中F級代表考生僅能聽懂少數高中詞彙、對話與簡短陳述，英聽程度待加強，大考中心分析，今年F級7.52％雖比去年7.56％略降，但前年F級4.18％，呈現整體高中英聽尚有進步空間。

該中心副主任鄭中平指出，尚統計考生在英聽各試題得分率，F級考生僅圖文聽解答題率破3成，其他對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解等皆答對2成多，指出英聽不僅止於聽，尚須脈絡理解，尤其部分題型簡短，需考生自行與日常生活連結，建議平時練習可加強。

另，英聽首次增長篇理解題型，鄭中平表示，長篇理解的答對率較對答、簡短對話、短文聽解等都高，研判是長文題把關鍵資訊用不同方式重複，考生抓到就能順利作答，如今成績也在預期中。

沈青嵩說，這次英聽有1千多件違規，其中未帶有效證件占了900多件，重新提醒考生，大考需攜帶有照片的有效證件，如身分證、健保卡、護照等，學生證不算，更指出明年1月登場的大學學測，若證件違規會扣1級分，對成績影響嚴重，請注意。

沈青嵩還強調，未來大考已更新答案卡，最大更動是需簽名，若未依規定簽名將扣分，另答案卡需經光學儀器閱卷，考生要留意卡上各種定位點，千萬不能汙損破壞，若影響閱卷將扣分，更嚴重甚至全部不計分，作答務必小心。

大考中心試務召集人沈青嵩強調，未來大考已更新答案卡，最大更動是需簽名，若未依規定簽名將扣分，另答案卡需經光學儀器閱卷，考生要留意卡上各種定位點，千萬不能汙損破壞，若影響閱卷將扣分，更嚴重甚至全部不計分，作答務必小心。（記者吳柏軒翻攝）

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