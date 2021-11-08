中國新增65本土確診 34無症狀感染者 疫情遍布11省市區

中國武漢肺炎新增65例本土確診，另外本土無症狀感染者也暴增34人。（法新社）

2021/11/08 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒中，昨（7日）新增確診病例89例，其中65例本土病例，遼寧單日20例確診成為疫情新熱點，河北、河南、黑龍江、四川、雲南、甘肅、北京、內蒙古、江西、重慶也都有確診傳出，另外本土無症狀感染者也暴增34人，顯示疫情有持續擴散之虞。

根據中國衛健委公告，昨0時至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例89例，其中本土病例65例，分布在遼寧20例，均在大連市；河南18例，其中鄭州市16例、周口市2例；河北8例，均在辛集市；黑龍江6例，均在黑河市；四川4例，均在成都市；雲南3例，均在德宏傣族景頗族自治州；甘肅2例，均在蘭州市；北京1例，在昌平區；內蒙古1例，在錫林郭勒盟；江西1例，在上饒市；重慶1例，在長壽區。

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另外新增無症狀感染者46例，本土無症狀感染者34名，分別在遼寧12例、江西6例、河南7例、雲南3例、甘肅2例、四川2例、河北1例等7省區。

截至11月7日24時，中國現有確診病例1202例，其中重症病例28例，累計總確診病例97823例，4636人死亡。

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