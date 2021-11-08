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    洗女兒書包翻到保險套！ 單親爸崩潰：很怕會失去她

    有名單親爸爸趁著天氣好，替就讀高三的女兒洗書包，結果竟在裡頭翻出保險套，讓他當場氣炸。示意圖。（資料照）

    有名單親爸爸趁著天氣好，替就讀高三的女兒洗書包，結果竟在裡頭翻出保險套，讓他當場氣炸。示意圖。（資料照）

    2021/11/08 10:45

    〔即時新聞／綜合報導〕有名單親爸爸趁著天氣好，替就讀高三的女兒洗書包，結果竟在裡頭翻出保險套，讓他當場氣炸，但卻不曉得該如何和女兒開口，於是上網詢問網友「我只有她這個女兒，很怕會失去她，大家幫幫我拜託」。

    該名父親在「匿名公社」 表示，自己7日早上趁著天氣不錯，替女兒洗書包，不料卻在裡面發現保險套，讓他崩潰直呼「才高三而已，為什麼會有這個東西？」。

    原po表示，從發現保險套以後，他已經生了整天的氣，他透露從女兒就讀幼兒園開始，倆人就相依為命。如今他不曉得該如何向女兒開口，同時也害怕女兒知道書包被翻過會生氣。

    原po還說，一想到女兒以前跟他說，要跟同學去讀書，現在想想可能是騙人的，就讓他快氣瘋，但即便如此，原po更怕女兒也會生氣，「我只有她這個女兒，很怕會失去她，大家幫幫我拜託」。

    文章一出，不少網友建議原po要先冷靜思考，「冷靜下來好好溝通，關心她她才會敞開心胸，關係比較不會搞糟」、「這年代上國中就很正常了吧，只是要提醒記得全程戴比較重要！至少她還懂的保護自己 ，好好溝通一下吧」、「保險套很可能只是朋友的惡搞或騷擾，也可能是在保護他，你多一點資訊再決定該不該氣嘿」。

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