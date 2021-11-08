高鐵清潔員一排一排道歉跪地擦拭 網揭原因批：消費者最大？

有網友於臉書社團PO文指出，日前搭高鐵時目擊，有乘務人員不知為何一排一排向客人道歉，然後跪下清潔擦拭。（圖擷自爆廢公社）

2021/11/08 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕有網友於臉書社團PO文指出，日前搭高鐵時目擊，有清潔人員不知為何一排一排向客人道歉，然後跪下清潔擦拭，不料這篇PO文意外釣出不少網友分享坐車經歷，表示應該是有乘客打翻飲料，才讓清潔人員必須這樣一排一排清潔，還有人更透露，曾遇過有自由座乘客打翻東西後就直接離開，結果害下一位不知情的乘客也遭殃。

有網友於《爆廢公社》PO文指出，在搭乘高鐵時目擊，有清潔人員一排一排對客人道歉，然後跪下清潔擦拭，網友表示雖然不知為了什麼原因，但仍向這些辛苦工作的人，致上謝意。該文PO出後也引發網友討論，有網友猜測可能是有人打翻飲料，不少網友在感謝這名清潔人員的辛苦之餘，也分享自己遇過的經驗。

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網友在留言時紛紛表示「有人打翻飲料吧」、「咖啡飲料翻倒都是這樣！因為高鐵加速會往後流！所以會影響到後面乘客」、「應該是前面客人倒翻飲料了吧！我有遇過一次」、「打翻飲料的人在知情抑或不知情的情況下讓飲料流整排，清潔人員逐排擦拭時怕打擾到其他乘客只好一一道歉」。

有網友更表示「反正不是我家的沒關係，我是消費者最大」、「跟捷運一樣全面禁食就好了，三個鐘頭不吃喝也不會有事」、「我之前就遇到過一個女生坐自由座！一上車就打翻咖啡！起身就走人！後面的乘客沒有發現！他的包包就被咖啡當作衛生紙吸收了一堆咖啡」，也有網友認為「沒有拖把嗎？另外執勤乘務的工作人員有沒有幫忙廣播說有飲料打翻在地上工作人員需要清潔，再請乘客稍微配合一下？為何要辛苦的清潔人員一排一排跟乘客說道歉？」等。

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