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    高雄輕軌C17到C20軌道全灰色 捷運局：評估彩繪可能

    高雄輕軌C17到C20軌道是「灰的」！？跟其他綠色軌道不一樣。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌C17到C20軌道是「灰的」！？跟其他綠色軌道不一樣。（記者王榮祥攝）

    2021/11/08 00:12

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌C17到C20日前有條件通過初勘，預估11月下旬履勘，力拚今年底加入大南環段營運；有民眾注意到這段軌道沒草皮、全是灰色的！？高市捷運局指出，考量台鐵車站救災與避難的整體規劃，未來會評估彩繪軌道。

    高雄環狀輕軌全長22.1公里、共37站，目前通車的大南環段為環狀輕軌南半段，由東側C32接C1、C1再接C17，全長12.8公里、共23站。

    下個目標是由C17鼓山區公所站往北伸延到C20臺鐵美術館站，10月下旬已經有條件通過初勘，預計11月下旬進行履勘，若一切順利，將力拚今年底加入營運。

    該段輕軌部分軌道與綠園道並行，其中C18鼓山站與C20臺鐵美術館站，更分別緊貼臺鐵鼓山站與美術館站，是輕軌與臺鐵首度對接，轉乘效應讓各方期待；卻有在綠園道散步的民眾及關注軌道建設的網友注意到，這段輕軌怎麼全是「灰色的」?

    高市捷運局說明，正因為C18、C20緊鄰臺鐵車站，考量臺鐵救災（救災車輛靠近）、避難（人員疏散動線與暫留場域）等需求，兩輕軌站周遭無法比照其他車站栽植草皮，再基於軌道整體一致性，所以全長2.08公里都採混泥土硬鋪面。

    官員補充，有聽聞民眾意見，內部也覺得輕軌軌道如果都是灰的、非常可惜，也與周遭景觀不協調，正評估全段軌道彩繪可能，已委託專家協助，如果可行，有機會成為全高雄、也是全臺第一處輕軌彩繪軌道。

    官員透露，C17到C20履勘由交通部主導，初步規畫安排在11月下旬，但一切仍需以交通部公文為主，正積極聯繫、協調中，全力衝刺輕軌成圓。

    高雄輕軌C17到C20考量鄰近臺鐵車站救災需求，軌道沒有舖設草皮。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌C17到C20考量鄰近臺鐵車站救災需求，軌道沒有舖設草皮。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌C17到C20預計11月下旬履勘，力拚今年底前通車。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌C17到C20預計11月下旬履勘，力拚今年底前通車。（記者王榮祥攝）

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