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    竹縣尖石溫泉觀光季起跑！ 不限金額消費抽機車

    疫情趨緩，進入秋冬泡湯旅遊的旺季，新竹縣尖石鄉公所特別推出「疫遊味境」溫泉觀光季，只要來尖石泡湯、住宿、露營和餐飲消費，都能獲得抽獎券，歡迎大家帶著振興五倍券、國旅券來尖石玩！（記者廖雪茹攝）

    疫情趨緩，進入秋冬泡湯旅遊的旺季，新竹縣尖石鄉公所特別推出「疫遊味境」溫泉觀光季，只要來尖石泡湯、住宿、露營和餐飲消費，都能獲得抽獎券，歡迎大家帶著振興五倍券、國旅券來尖石玩！（記者廖雪茹攝）

    2021/11/07 22:51

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕疫情趨緩，進入秋冬泡湯旅遊的旺季，新竹縣尖石鄉擁有豐富的溫泉和森林資源，鄉公所特別推出「疫遊味境」溫泉觀光季，只要來尖石泡湯、住宿、露營和餐飲消費，都能獲得抽獎券，共有超過700個項獎項，歡迎大家帶著振興五倍券、國旅券來尖石玩！

    尖石鄉長曾國大表示，尖石鄉森林資源豐富，擁有北得拉曼、鎮西堡、司馬庫斯3大知名巨木步道，可欣賞巨大岩壁、瀑布的青蛙石天空步道、老鷹溪步道，賞楓勝地霞喀羅國家步道，縣定古蹟李棟山古堡，還有天然谷、朝日、峇里森林、錦屏美人湯、真之泉、石上湯屋、會來渡假村等7大溫泉會館，以及許多各具特色的露營區、原住民美食餐廳和景觀咖啡館等。

    今年為了鼓勵民眾在疫情趨緩時來尖石鄉泡湯，鄉公所特別和新竹縣溫泉觀光產業協會攜手合作，共同推動「疫遊味境」溫泉觀光季。

    曾國大說，即日起到12月26日止、凡在活動指定的泡湯、住宿、露營和餐廳等100多處店家消費，單次消費不限金額，都可獲得業者提供的抽獎券，並參加抽獎，抽獎券限量四萬張，獎項超過700項，最大獎有重型機車、液晶電視及三門冰箱等，預計12月28日採網路直播方式，在臉書「新竹尖石鄉旅遊粉絲頁」公開抽出幸運兒，歡迎全國民眾帶著五倍券、國旅券來尖石玩！

    另尖石鄉司馬庫斯聯外道路12K+850M處，6日發生坍方，適逢週末假日遊客多，公所委外廠商在當天緊急搶通，但目前只能單線通行，提醒用路人留意，小心駕駛。

    疫情趨緩，進入秋冬泡湯旅遊的旺季，新竹縣尖石鄉擁有豐富的溫泉和森林資源，鄉公所特別推出「疫遊味境」溫泉觀光季。（記者廖雪茹攝）

    疫情趨緩，進入秋冬泡湯旅遊的旺季，新竹縣尖石鄉擁有豐富的溫泉和森林資源，鄉公所特別推出「疫遊味境」溫泉觀光季。（記者廖雪茹攝）

    尖石鄉森林資源豐富，擁有北得拉曼、鎮西堡、司馬庫斯三大知名巨木步道，可欣賞巨大岩壁、瀑布的青蛙石天空步道、老鷹溪步道（如圖）等。（記者廖雪茹攝）

    尖石鄉森林資源豐富，擁有北得拉曼、鎮西堡、司馬庫斯三大知名巨木步道，可欣賞巨大岩壁、瀑布的青蛙石天空步道、老鷹溪步道（如圖）等。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣尖石鄉森林資源豐富，擁有北得拉曼、鎮西堡、司馬庫斯三大知名巨木步道。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣尖石鄉森林資源豐富，擁有北得拉曼、鎮西堡、司馬庫斯三大知名巨木步道。（記者廖雪茹攝）

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