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    「趙子龍聯誼會」800人齊聚大肚 宮廟結合社區文化、旅遊

    台灣趙子龍聯誼會今天在大肚合興宮舉行會長交接，並行銷地方農產、觀光。（記者陳建志攝）

    台灣趙子龍聯誼會今天在大肚合興宮舉行會長交接，並行銷地方農產、觀光。（記者陳建志攝）

    2021/11/07 19:35

    〔記者陳建志／台中報導〕同屬供奉趙子龍的宮廟組成的「台灣趙子龍聯誼會」今天（7日）齊聚台中大肚合興宮舉行會長交接，來自全國各地800多名信徒與會，除強調發揚趙子龍精神，更結合農會行銷地方農產，並與嶺東科大舉辦社區成果展，發表「大肚悠遊導覽書」，還仿效三國時代趙子龍騎馬，數十位社區民眾和學生改騎「鐵馬」走訪社區景點，將宗教與社區文化、旅遊結合。

    「台灣趙子龍聯誼會」今天舉行第11屆、第12屆會長交接，現場席開80桌，接任第12屆會長的大肚合興宮趙世崧表示，趙子龍的忠肝義膽是大家學習的對象，這次北到宜蘭、南到恒春，來自全國的800多位友宮信眾齊聚大肚，可以說是大肚人的盛會，非常歡迎大家。

    輔佐「台灣趙子龍聯誼會」的「台灣趙子龍文化協會」副秘書長陳宥霖表示，今天活動並結合台中市、大肚、烏日等農會，進行特色農產推廣，行銷台中在地農產。並邀請大肚山同仁堂的臺灣獅，大道國中童子軍、管樂團，以及日光郡土風舞團等在地團體，帶來精彩的表演。

    今天嶺東科大觀光與休閒管理系也在現場舉行社區成果展，觀光系主任謝琦強表示，近4年來推動USR計畫，結合包括大肚區的大東、社腳、山陽社區，以及烏日區的學田、仁德、九德社區，整合資源與行銷觀光，今天並發表「大肚悠遊導覽書」，書中除介紹大肚的歷史地理、宗教文化，還有磺溪書院、藍色公路、追分車站、望高寮夜景公園等地方景點，今天下午天也邀請大家騎鐵馬，體驗社區輕旅行的美好。

    台灣趙子龍聯誼會今天在大肚合興宮舉行會長交接，並發表「大肚悠遊導覽書」，帶領大家騎單車進行大肚輕旅行。（記者陳建志攝）

    台灣趙子龍聯誼會今天在大肚合興宮舉行會長交接，並發表「大肚悠遊導覽書」，帶領大家騎單車進行大肚輕旅行。（記者陳建志攝）

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