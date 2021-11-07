蟲吻水蜜桃獲重生 「惜食」啤酒風味蘊含土地關懷

金色三麥將格外品水蜜桃釀成淡金色的啤酒。（記者羅綺攝）

2021/11/07 17:59

〔記者羅綺／台北報導〕今年夏天氣候異常，新竹尖石後山小農以自然農法種植的水蜜桃慘遭蟲吻，出現大量不符盒裝標準的「格外桃」，讓小農心血幾乎白費。碰巧在「小米方舟」團隊的穿針引線下，金色三麥接手格外桃，並嘗試釀製成水蜜桃啤酒，結果碰撞出新火花，格外桃啤酒不僅風味淡雅，更富含對食物及土地的關懷。

小米方舟團隊核心人物、台北醫學大學人文創新與社會實踐研究中心主任林益仁，長期協助新竹尖石後山的部落小農發展農產運銷。他指出，今年在氣候變遷下及疫情的雙重影響下，水蜜桃產銷出現問題，導致大量格外桃因無法銷售，而被拿去餵豬、餵雞，非常可惜。

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林益仁將山上部落遇到的困境書寫在臉書上，不料經由共同好友，被金色三麥製酒師詹于慧看到，詹于慧覺得被丟棄在地上的水蜜桃很可惜，於是主動聯繫林益仁，提出要嘗試將格外品水蜜桃製成啤酒。

詹于慧說，原本小米方舟送來100斤的格外桃，經過人工去除蟲吻的部分後只剩下50斤，進入酒槽經過一個月的醱酵時間後，最終成為帶著水蜜桃香氣的淡金色啤酒，口感柔順、味道淡雅。

由於格外桃啤酒產量不多，金色三麥目前並未對外販售，僅開放小米方舟團隊用來授課，傳達尖石鄉部落自然農法的故事。

小米方舟團隊成員陳信實表示，這次與金色三麥的合作，讓小農受損的水果有新流向，創造更多機會與可能性；而後延伸到課程教育，讓每一位學生了解食物的生產到入口，並不是一個瞬間，而是一個歷程，經由認識食物的來源，也更認識我們生活的環境跟土地。

林益仁指出，水蜜桃創造出另類的「物聯網」，連結小米方舟與金色三麥對於友善土地與支持自然農法理念的認同，讓原本要拿去餵豬的蟲傷水蜜桃得到保全，意外成為美味特殊的水蜜桃啤酒。

不僅如此，小米方舟也透過水蜜桃啤酒，在金色三麥開辦課程，讓更多學生與志同道合的夥伴，在飲食的愉快間發想艱難的人類世挑戰；林益仁說，「我們身處在一個『物聯』的世界裡，它不僅是物質性的，且有強烈的社會性」。

詹于慧說，許多人問這樣的啤酒每年都有嗎？雖然水蜜桃啤酒釀造得非常成功，但她更希望每年桃子都漂漂亮亮，不需要用來釀酒。「啤酒很包容和自由，適合當作潤滑劑，就算是格外桃，也有活潑的香氣，豐富的口感。雖然我們的力量很小，但我們很努力要一起讓台灣更好。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

小米方舟團隊於金色三麥授課，引領學生邊喝啤酒邊思考人與土地的關係。（記者羅綺攝）

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