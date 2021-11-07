立冬不吃薑母鴨、羊肉爐 喝咖啡配米餅也爽口

阿公阿嬤們沖泡解憂咖啡，香氣四溢的另類補冬好物。（記者陳賢義攝）

2021/11/07 14:41

〔記者陳賢義／台東報導〕今是「立冬」滋補，許多人都會選擇大啖羊肉爐或薑母鴨「補冬」抵擋寒氣，台東關山鎮農會「米國學校」獨樹一格，燒了一杯杯濃濃咖啡迎客，加上爽口米餅，濃濃咖啡香，高年級」的阿公、阿嬤也難以抵擋，另類好物。

咖啡香外飄四溢，過往遊客聞香下馬，貪香細問原來是關山鎮豐泉社區發展協會規劃長者社會參與行動計劃「高年級實習生～解憂咖啡職人」成果展；經過18小時的學習展現期末考驕傲，沖泡咖啡與遊客分享，台東縣政府社會處長陳淑蘭、關山鎮長戴文達等人也忍不住駐足偷閒啜飲解憂。

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關山鎮公所課長林梓群表示，豐泉社區發展協會執行2021年台東縣政府社區專案經理人「社區扎根創新補助計劃」，鼓勵社區長輩參與高年級實習生解憂咖啡職人的研習活動，阿公阿嬤們利用週休假日跟著老師學習手沖咖啡、虹吸式咖啡等沖泡方式和技巧。

社區專案經理人蘇桂仙表示，關山鎮社區的老人家不少，生活往往孤單寂寞乏味，自從來上咖啡職人課程後，不僅了解咖啡的種類和沖泡方式，也因分增進家人間感情，比較不會因失智忘東忘西。米國學校校長彭衍芳表示，總幹事邱美玲非常支持高年級生咖啡職人的精神，只要阿公阿嬤有興趣，或許日後遊客來到米國學校穀倉就有機會喝到這群高年級生親手沖泡的解憂咖啡。

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