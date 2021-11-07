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    本土再+0！境外移入+4 有3例突破性感染

    今日無新增染疫死亡。（本報製圖）

    今日無新增染疫死亡。（本報製圖）

    2021/11/07 14:18

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）連續2天歸零，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今日也無新增染疫死亡，但新增4境外移入，其中3例屬於完整接種疫苗的突破性感染。

    莊人祥指出，新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自聖克里斯多福及尼維斯（案16550）、蒙古（案16551）、越南（案16552）及馬來西亞（案16553）入境，入境日介於今年10月24日至11月5日。

    其中，3例為突破性感染，包含案16550為聖克里斯多福及尼維斯籍20多歲男性，曾在8月中旬在當地完成第2劑AZ疫苗接種；案16551為美國籍10多歲女性，曾於7月初在蒙古完成第2劑衛星-V（Sputnik V）疫苗接種；案16553為馬來西亞籍10多歲男性，曾在7月底在當地完成第2劑科興疫苗接種。

    指揮中心統計，截至目前國內累計16442例確診，分別為1798例境外移入，14590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

    其中，847例死亡，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

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    今（7）日中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明「新增4例COVID-19境外移入確定病例、昨（6）日抵台之59.4萬劑AZ疫苗相關議題」。（圖由指揮中心提供）

    今（7）日中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明「新增4例COVID-19境外移入確定病例、昨（6）日抵台之59.4萬劑AZ疫苗相關議題」。（圖由指揮中心提供）

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