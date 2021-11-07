本土再+0！境外移入+4 有3例突破性感染

今日無新增染疫死亡。（本報製圖）

2021/11/07 14:18

〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）連續2天歸零，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今日也無新增染疫死亡，但新增4境外移入，其中3例屬於完整接種疫苗的突破性感染。

莊人祥指出，新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自聖克里斯多福及尼維斯（案16550）、蒙古（案16551）、越南（案16552）及馬來西亞（案16553）入境，入境日介於今年10月24日至11月5日。

請繼續往下閱讀...

其中，3例為突破性感染，包含案16550為聖克里斯多福及尼維斯籍20多歲男性，曾在8月中旬在當地完成第2劑AZ疫苗接種；案16551為美國籍10多歲女性，曾於7月初在蒙古完成第2劑衛星-V（Sputnik V）疫苗接種；案16553為馬來西亞籍10多歲男性，曾在7月底在當地完成第2劑科興疫苗接種。

指揮中心統計，截至目前國內累計16442例確診，分別為1798例境外移入，14590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

其中，847例死亡，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

今（7）日中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明「新增4例COVID-19境外移入確定病例、昨（6）日抵台之59.4萬劑AZ疫苗相關議題」。（圖由指揮中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法