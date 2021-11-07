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    非法日租套房難查 宜縣府透過網路蒐證增效率

    如非法日租套房業者，遭到開罰後，仍繼續違法營業，且影響公共安全，將會被斷水斷電。（圖由宜蘭縣政府提供）

    如非法日租套房業者，遭到開罰後，仍繼續違法營業，且影響公共安全，將會被斷水斷電。（圖由宜蘭縣政府提供）

    2021/11/07 14:24

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕住宅區非法日租套房相當擾民，一直是個爭議，近期頭城鎮街頭上，就出現民眾懸掛布條，抗議住宅區有非法日租套房擾民的情形；縣府工商旅遊處說，日租套房因業者會用各種方式規避，稽查確實有難度，近年已透過電腦網路蒐證，提升日租套房的稽查頻率與效率。

    臉書粉專頭城二三事發文，表示有民眾反應，日租套房真的是讓住宅區的住戶，受到很大的困擾，因為這些花錢住一晚的遊客，吵鬧整晚、喝酒鬧事且出入複雜，嚴重影響生活品質！

    該民眾說，社區的住戶們已無法再忍，正式貼布條抗議了，抗議的原因有二，一是反應給建商，建商卻置之不理，二是反應給縣政府，卻也束手無策，說是證據照片地址都要住戶自己蒐證提供。

    縣府工商旅遊處說，依發展觀光條例，未領取登記證而經營旅館業務者，可處10萬元以上50萬元以下罰鍰，未領取登記證而經營民宿者，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，且都可以勒令歇業，如再犯就會連續罰，如果業者不聽勸阻，繼續違法經營，且影響公共安全，則會執行斷水、斷電。

    根據宜縣府統計，目前全縣合法的旅宿業者有1915家，非法列管的旅宿業者有285家，並即時公布於縣府工旅處網站；工旅處說，針對日租套房，每週都會安排定期及不定期稽查1次，但違法業者經常運用各種方式規避，除了增加進入稽查的難度，也必須花費時間查證經營者、違規地點與違規事實。

    工旅處說，精進旅宿業之管理一直是縣府努力目標，除執行「旅宿業自主管理」及發布「民宿經營及管制」公告、制定「宜蘭縣旅宿業管理策進計畫」，也會以電腦網路蒐證的方式，提高稽查頻率與效率。

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