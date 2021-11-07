國一西螺服務區臨時廁所尿液四溢 用路人酸「時光倒轉的廁所」
2021/11/07 14:09
〔記者林國賢／雲林報導〕國道一號西螺服務區進行廁所改建工程，設置的臨時廁所疑似人流太多，加上有小便斗損壞臭味四溢，用路人酸「台灣回到民國60年代了嗎？」，高公局表示，設施損壞均已修復，並會在尖峰時段加派人力清洗，降低臭味。
高公中區養護工分局為提升服務區公廁品質，陸續推動國道各服務區公廁改善，西螺服務區自今年3月動工改建，預定12月底完工，因應廁所改建服務區設置臨時廁所方便民眾如廁。
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許姓民眾指出，臨時廁所簡陋其實是可以接受的，不過真的要加強清潔的力道與頻率，不然一接近就聞到很重的「尿味」，實在不舒服，今天服務區的遊客真的很多，洗水台附近的地上也有積水，讓人望之卻步。
高公局表示，針對漏水問題已經完成修復，另會在尖峰時段加派人力透過使用大量清水、加強清洗頻率降低異味，另也已增購防水地墊將民眾不便減至最低。
高公局表示公廁整建期間使用臨時公廁，確實會對民眾使用公廁造成影響，將加強清潔頻率與強度，請民眾配合與體諒，公廁將於近期改建完成。
西螺服務區自國內疫情趨穩，這2週假日人潮比前幾月增加3至4成，每天約有2、3萬人次進入服務區。