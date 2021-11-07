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    林口交流道高架工程 明年初動工、夜間施工

    國道1號林口交流道尖峰時段車流交織嚴重，長期影響林口地區聯外交通。（記者周湘芸攝）

    國道1號林口交流道尖峰時段車流交織嚴重，長期影響林口地區聯外交通。（記者周湘芸攝）

    2021/11/07 12:16

    〔記者周湘芸／新北報導〕針對國道一號林口交流道塞車問題，高速公路局去年與新北、桃園市達成共識，將以高架方式增設南出、北入匝道。高公局表示，全案發包招標中，最快明年初動工，約兩年半（1千個工作天）可完工，期間交通維持計畫將以夜間施工為主，以不影響尖峰時段車輛通行為原則。

    國道1號林口交流道尖峰時段車流交織嚴重，長期影響林口地區聯外交通，高公局去年決議將以高架方式增設南出、北入匝道，及南下、北上集散道路交織改善等工程，原定最快今年11月招標動工，高公局表示，目前仍在招標階段，預計明年初動工。

    高公局指出，林口交流道改善工程總經費約26.4億元，全由高公局國道基金支應，近期已和新北、桃園2市提出初步交維計畫，橋梁下部結構地區道路（文化一路）採拓寬改道或縮減車道寬及路肩寬，維持既有車道數；橋梁上部結構以夜間鋼樑吊裝，封閉下方道路（凌晨12點至上午6點），車流利用鄰近道路（八德路、龜山一路）改道。

    新北市政府交通局交通安全科長林昭賢表示，高公局2個月內將邀集相關單位研議施工期間大眾運輸鼓勵措施，包括桃園機場捷運優惠、公車進入交流道可享專用道或優先進入等，減少車流負擔。

    在地議員蔡淑君指出，桃園機場捷運現階段運量低，希望將機捷納入台北捷運及雙北公車1280元定期票方案；另外，林口轉運站近期啟用，新增4條路線直上國道前往雙北市中心，希望開放國1林口至泰山、五股或三重段路肩，提供公車快速通行，提升民眾搭乘大眾運輸意願。

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