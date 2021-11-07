台語文研究論壇登場 研究者批︰台中文學獎母語詩獎金竟降級

雲林縣台語文研究學會召開台語文研究論壇，與會者普遍認為台語文推廣20年成效並不理想。（記者鄭旭凱攝）

2021/11/07 11:51

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣台語文研究學會召開台語文研究論壇，與會者對於政府推行台語教育20年，多數認為成效不佳，而且台語文的推廣甚至有不進反退的現象，以台中文學獎為例，去年起國語文詩的創作的獎金從6萬元提高為8萬元，母語類的台語文和客語文詩獎金卻從6萬元降為5萬元，令人難以理解。

台語文研究論壇上午由雲林縣台語文研究學會理事長林文彬主持，前立委林樹山等台語研究者近30人與會；台語研究者表示，台語推廣20年，成效仍不理想，因為台語科目不列入考試範圍，若能從國中階段開始，在國中考試中列入20％的台語文考試內容，對台語文的推廣會有很大的幫助。

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與會者還反應，台語文的推廣甚至有倒退的現象，以台中文學獎為例，往年詩文類創作包括新詩、古典詩、台語詩、客語詩等，第一名獎金都是6萬元，但去年開始，國語文詩類的新詩和古典詩，第一名獎金都提高為8萬元，反倒是母語詩的台語詩和客家詩，第一名獎金被降為5萬元，獎金額度只和國語文詩類的第二名相當，感覺台語文被降級了，政府大力在推廣母語，但實質的做法卻反其道而行，相當奇怪。

通用台語字典作者吳崑松表示，台語文的學習，無論是容易和國際語言接軌羅馬拚音法，或者是方便台灣學子學習的KK音標法或ㄅㄆㄇ注音法，都有其獨到之處，目前他已將KK音標法和羅馬拚音法統整起來成為通用台語字典，他願意免費提供版權，再把ㄅㄆㄇ注音法統整進去，希望有人能出錢出力幫助完成，將更有助於台語文的推廣。

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