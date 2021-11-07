與賴清德催生山海圳綠道 10年後小野重返變「國家綠道」

小野（左）最近剛完成的「走路，回家」新書，重回台江與鄉親進行山海圳國家綠道文學走讀希望的對話。（記者蔡文居攝）

2021/11/07 11:48

〔記者蔡文居／台南報導〕作家小野於10年前與台南小台江、大廟興學師生、時任市長的副總統賴清德，共同倡議催生台江山海圳綠道。如今，台江山海圳綠道已擴大成為台灣山海圳國家綠道，小野今天重返台南海尾朝皇宮，與大家一起分享，並肯定大家慢慢走出一條有山有海有大圳的台灣山海圳國家綠道。

大廟興學台江廟口文化講座，今天上午邀請小野重回海尾朝皇宮開講， 以「走路回家─回到我們參與改變的理想家園」為題，與大廟興學師生志工、台江流域學校親師生， 分享他10幾年來的社會參與、創作經驗心路歷程。

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而小野最近也剛完成的「走路，回家」新書，今天並與台南市教產工會理事長陳葦芸、安南國中老師黃銀姝，進行山海圳國家綠道文學走讀希望的對話，不少鄉親也買書請小野簽名。

小野說，和台江流域學校親師生慢慢走出一條有山有海有大圳的台灣山海圳國家綠道，是生命中最快樂的事情之一，回到台江就像回到生命的起點。

社大台江分校執行長吳茂成表示，「走路，回家」不只是一本書，更是台灣少有、長時間倡議綠道運動的文學之書，一本有故事、地景、哲學之書。書中記錄10年來公民推動國家綠道，守護台江及大廟興學故事，令人感動。希望透過「走路，回家」，繼續優化山海圳國家綠道，一起以走路的力量，共同將10年來推動台灣山海圳國家綠道的故事，繼續流傳下去。

台江山海圳綠道，在政府及民間合作下，已擴大成為台灣山海圳國家綠道。（記者蔡文居攝）

台南大廟興學台江廟口文化講座，邀請小野重回海尾朝皇宮開講。（記者蔡文居攝）

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